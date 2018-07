Teatro: entre as estreias da semana, Tonico Pereira celebra 50 anos de carreira

+ Sob direção de Kiko Caldas e Cinthia Beranek, a Cia. K encena Vitória Régia, que une teatro, dança e circo para resgatar a lenda indígena homônima. Com elementos como espelho d’água, projeções, efeitos de chuva e danças aéreas, a montagem ressalta o universo feminino de forma poética. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (21), 21h; dom. (22), 18h. R$ 12/R$ 40.

+ Tonico Pereira celebra 50 anos de carreira em O Julgamento de Sócrates, peça inspirada na obra de Platão. De Ivan Fernandes, com quem o ator divide a direção, o texto debate temas como a liberdade de expressão. 50 min. 12 anos. Teatro Nair Bello (200 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2414. Estreia sáb. (21). Sáb.,21h; dom., 19h. R$ 60. Até 9/9.

+ Com texto de Aimar Labaki, O Julgamento Secreto de Joana D’Arc (foto) traz a atriz Silmara Deon no papel-título. Na peça, porém, ela desfaz estereótipos atribuídos à heroína francesa. A direção artística é de Fernando Nitsch. 100 min. 16 anos. Teatro Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Bexiga, 3104-0678. Estreia 5ª (26). 4ª e 5ª, 20h. R$ 50. Até 20/9.

Confira outras estreias nos palcos paulistanos:

AVALON

Com texto e direção de Rafael Mallagutti e atuação de um elenco de 28 artistas, a Cia. London apresenta peça sobre a história de Rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. 14 anos. Teatro União Cultural (285 lug.). R. Mario Amaral, 209, Paraíso, 2148-2923. Estreia hoje (20). 6ª, 21h. R$ 70. Até 14/9.

EDUARDO II

Livremente inspirada nas obras de Christopher Marlowe e Bertolt Brecht, a montagem dirigida por Paulo Ribeiro reúne o Núcleo de Estudos Cênicos Teatro de Sanca da Cooperativa Paulista de Teatro para contar a história da ascensão e da queda do rei inglês. 65 min. 12 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. Estreia sáb. (21). Sáb. e dom., 21h. R$ 40. Até 26/8.

ELES NÃO USAM BLACK-TIE

Dan Rosseto dirige montagem do texto de Gianfrancesco Guarnieri, sobre tensões familiares diante de uma greve operária. No elenco, Adilson Azevedo, Kiko Pissolato, Paloma Bernardi e outros. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. Estreia hoje (20). 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 60. Até 16/9.

HOMEM AO VENTO

Na peça escrita por Marcos Damaceno (que divide a direção com Rosana Stavis), a companhia curitibana que leva o nome do autor transpõe o público para uma sala de ensaios, onde nove atores tentam compreender e preparar uma peça melancolicamente cômica. 70 min. 14 anos. SP Escola de Teatro (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. Estreia hoje (20). 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. Pague quanto quiser. Até 6/8.

ÍTACA – NOSSA ODISSEIA I

Inspirada na obra de Homero, a peça assinada por Christiane Jatahy traz temas como partidas, guerras e amor. O público, que é trazido para relação direta com a cena, assiste à trama por dois pontos de vista: o lado de Ítaca e o lado da travessia para se chegar à ilha grega. Até que uma mudança cenográfica reúne todos no mesmo espaço. 120 min. 16 anos. Sesc Consolação. Ginásio Verde (270 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 5ª (26). 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 18h30. R$ 15/R$ 50. Até 5/8.

LUGAR DA CHUVA

A peça é fruto de experiências trocadas em um laboratório entre os coletivos Agrupamento Cynétiko, de São Paulo, e Frêmito Teatro, do Macapá, e reúne reflexões sobre urbanização, natureza e tradições. 70 min. 12 anos. Teatro Pequeno Ato (100 lug.). R. Teodoro Baima, 78, República, 99642-8350. Estreia hoje (20). 6ª e sáb., 21h. Pague quanto quiser. Até 11/8.

O MAL-ENTENDIDO

Ivan Andrade dirige montagem da obra de Albert Camus, cuja história mostra uma mãe e uma filha que matam hóspedes do hotel do qual são proprietárias. No elenco, Maria do Carmo Soares, Lara Córdulla, Helio Cicero e outros. 80 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (26). 5ª a sáb., 20h30. Até 25/8.

PRÓLOGO CANINO-OPERÍSTICO

A partir de um ‘texto-poema’ de Carlito Azevedo, o ator Marcelo Castro assume o personagem de um cão, que é forçado a encenar algo sob os olhares da plateia. As sessões fazem parte do projeto Teatro Mínimo. 60 min. 16 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 5ª (26). 5ª e 6ª, 21h30. R$ 20. Até 24/8.