Teatro em São Paulo: saiba quais espetáculos chegam aos palcos esta semana

LEIA TAMBÉM > Trajetória de Silvio Santos é tema de musical

As Crianças

Com direção de Rodrigo Portella (que, no ano passado, comandou a elogiada Tom na Fazenda), a também premiada peça As Crianças (foto acima) volta aos palcos paulistanos. Montagem do texto da dramaturga inglesa Lucy Kirkwood, o espetáculo gira em torno de três físicos que se encontram em uma casa isolada à beira-mar, em uma região devastada por um acidente nuclear. Trata-se de um casal que recebe a visita de uma antiga colega, que leva uma missão que mudará a vida deles. Com Mario Borges, Analu Prestes e Andrea Dantas. 100 min. 14 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. A partir de sáb. (14). Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 80. Até 31/5.

Arigós – Bandeira, Espinha-de-Peixe, Cara-de-Gato

Dirigida por Antonio Salvador e escrita por Murilo de Paula, a partir de textos inacabados de Euclides da Cunha sobre a Amazônia e depoimentos da população ribeirinha de descendentes dos Arigós, a peça da Cia. Mundu Rodá relembra os milhares de nordestinos que foram para a Amazônia em campanhas para a extração de látex. 90 min. 14 anos. CCSP. Espaço Cênico Ademar Guerra (80 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 5ª (19). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 20. Até 5/4.

Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

Com direção do canadense John Stefaniuk, o famoso livro de Roald Dahl ganha montagem brasileira. Em cena, 38 atores apresentam a história de Charlie Bucket, garoto pobre que, após achar um bilhete dourado, pode visitar a misteriosa fábrica de chocolates de Willy Wonka. 150 min. (com intervalo). Livre. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia 5ª (19). 5ª e 6ª, 20h30; sáb. e dom., 15h e 19h30. R$ 50/R$ 310. Até 28/6.

Cliff Precipício

Fernando Philbert dirige peça inspirada no texto Cliff Precipício, de Alberto Conejero López. A trama, interpretada pelo ator Gustavo Gasparani, gira em torno da vida caótica do ator americano Montgomery Clift, desde um acidente de carro que desfigurou seu rosto até a relação difícil com os colegas de profissão. 60 min. 16 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (19). 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 9/R$ 30. Até 25/4.

Fóssil

Natalia Gonsales e Nelson Baskerville interpretam texto de Marina Corazza. A trama entrelaça eventos como a ditadura militar brasileira e a participação feminina na Revolução de Rojava, na Síria. Dir. Sandra Corveloni. 70 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (266 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. A partir de 6ª (13). 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 60. Até 5/4.

O Maior Espetáculo da Terra

A nova peça do Satyros Lab, núcleo experimental d’Os Satyros, dirigida por Henrique Mello e Priscila Magalhães, aborda temas como o contraste entre o progresso e o flagelo da humanidade. 70 min. 16 anos. Satyros Um (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. Estreia 4ª (18). 4ª, 21h; sáb., 23h59. R$ 20. Até 11/4.

Para os Dois Lados

Com dramaturgia de Vinícius Garcia Pires e direção de Mario Spatizziani, a nova peça do Núcleo Descerimonioso de Teatro fala sobre a empatia no mundo contemporâneo, a partir da história do atropelamento de um homem. 55 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico (35 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia sáb. (14). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 29/3.

Pessoas Perfeitas

A peça é fruto de uma pesquisa do Satyros com moradores do centro da cidade, analisando suas origens e comportamentos. Desta análise, surgiram personagens como Medalha, uma jovem órfã que foge da solidão do interior em busca de experiências espirituais. Dir. Rodolfo García Vázquez. 90 min. 14 anos. Satyros Um (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. A partir de 6ª (13). 6ª e sáb., 21h. R$ 40. Até 25/4.

Quando a Gente Ama

Com texto e direção geral de João Batista, o musical aborda os altos e baixos do amor, com atores embalados pelo repertório do sambista Arlindo Cruz. Entre as canções, sucessos como Casal Sem Vergonha e O Show Tem que Continuar. No elenco, Alexandre Moreno, Cris Vianna e outros. 90 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia 6ª (13). 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. R$ 80. Até 26/4.

Silvio Santos Vem Aí!

Escrito por Emílio Boechat e Marilia Toledo, que divide a direção com Fernanda Chamma, o musical propõe um recorte da vida do apresentador e empresário Senor Abravanel, desde a infância, passando pela época em que era camelô no Rio de Janeiro, até a década de 1990, com a consolidação do SBT. Com Gustavo Daneluz, Velson D’souza e outros. 033 Rooftop. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 4810-6868. Estreia 6ª (13). 6ª, 20h30; sáb., 15h30 e 20h30; dom., 15h e 20h. R$ 75/R$ 180. Até 17/5.

Van Gogh – A Sombra do Invisível

Sob direção de Helena Fraga, o ator João Paulo Lorenzon interpreta solo criado a partir das cartas que Van Gogh escreveu ao seu irmão Théo, com temas como vulnerabilidade e força criativa. 50 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (55 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 24/5.