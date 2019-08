Teatro em São Paulo: musical ‘Escola do Rock’ é uma das estreias da semana

Escola do Rock

Inspirado no filme, o musical traz 42 crianças e 21 adultos que se alternam para contar a trama do músico que forma uma banda com alunos. Dir. Mariano Detry. 120 min. Livre. Teatro Santander (1.081 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.401, 4003-1022. Estreia 5ª (15). 5ª e 6ª, 20h30; sáb. e dom., 15h e 18h30. R$ 75/R$ 310. Até 1º/9.

Cordel do Amor Sem Fim

O cotidiano simples de três irmãs (Helena Ranaldi, Patricia Gasppar e Débora Gomez) é o mote da peça, com texto de Cláudia Barral e direção de Daniel Alvim. 60 min. 14 anos. Sesc Santo Amaro. Espaço das Artes (100 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Estreia sáb. (10). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h30. R$ 9/R$ 30. Até 8/9.

Criatura, uma Autópsia

No solo, Bruna Longo relaciona a obra ‘Frankenstein, ou o Prometeu Moderno’, da inglesa Mary Shelley, com a própria vida da autora. 70 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 6ª (9). 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 31/8.

Diário de uma Mulher Iluminada

Escrita por Miguel Filliage e dirigida por Francisco Gomes, a peça é baseada na história de vida da professora espiritual Leslie Temple-Thurston, que recebe a visita de uma aluna em crise profunda. 60 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (73 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia 6ª (9). 5ª e 6ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 27/9.

O Inspetor Geral do Brasil

Sob direção de Maciel Silva, a primeira montagem da Cia. Baiuca parte da obra de Nikolai Gógol para abordar, com humor, temas como a corrupção e a impunidade no Brasil. 70 min. 14 anos. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. Estreia 4ª (14). 4ª, 21h. R$ 50. Até 11/9.

A Rainha do Rádio

Escrita por José Saffioti Filho e dirigida por Gil Guzzo, a peça é ambientada no período da ditadura militar e traz a história da radialista Adelaide Fontana, que, após ser demitida da rádio em que trabalhava, invade o estúdio para fazer um programa especial, desafiando poderosos e revelando as alegrias e dificuldades de sua vida. Com Mari Feil. 60 min. 14 anos. Teatro Raposo. Sala Irene Ravache (252 lug.). Raposo Shopping. Rod. Raposo Tavares, Km 14,5, Jd. Boa Vista, 3031-1952. Estreia 6ª (9). 6ª, 21h. R$ 40/R$ 50. Até 30/8.

Tutankáton

Mika Lins dirige texto de Otávio Frias Filho, que propõe reflexões sobre dogmas e ideologias

a partir da história daquele que restituiu, no Egito, a soberania do deus Amon e seu panteão de deuses, após período de soberania de um deus único. Com Bete Coelho, Samuel de Assis, Augusto Pompeo e outros. 90 min. 14 anos. Sesc Avenida Paulista (64 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-800. Estreia 6ª (9). 5ª a sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 1º/9.

A Valsa de Lili

Escrita por Aimar Labaki e dirigida por Débora Dubois, a peça é inspirada no livro autobiográfico ‘Pulmão de Aço’, de Eliana Zagui. Em cena, Débora Duboc interpreta a história de uma mulher que viaja o mundo sem mexer mais que a cabeça. Devido a uma poliomielite na infância, ela movimenta apenas os músculos do pescoço e da cabeça. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 5ª (15). 5ª e 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 1º/9.

Nos 70 anos da morte de Bernard Shaw, projeto 2xShaw apresenta peças do dramaturgo irlandês

+ Em A Profissão da Sra. Warren, dirigida por Marco Antônio Pâmio, uma universitária (Karen Coelho) aluga uma casa de campo para estudar. Criada longe do lar, passa a receber a visita de amigos da mãe (Clara Carvalho) e acaba descobrindo que ela comanda uma rede de bordéis. 100 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa (266 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. A partir de sáb. (10). Sáb. e 2ª, 20h30; dom., 19h. R$ 30/R$ 50. Até 30/9.

+ A comédia A Milionária, escrita nos anos 1930, tem montagem dirigida por Thiago Ledier. Com nomes como Sergio Mastropasqua e Chris Couto no elenco, a peça parte da história de Epifânia, uma das mulheres mais ricas da Europa, para abordar temas como dinheiro e direitos dos trabalhadores. 100 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (266 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. A partir de 5ª (15). 5ª e 6ª, 20h30. R$ 30. Até 27/9.