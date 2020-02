Teatro e dança: espetáculo do Ballet Stagium é uma das atrações da semana

Entre estreias, reestreias e sessões especiais, confira espetáculos que chegam aos palcos

Perto de completar 50 anos de atividade, o Ballet Stagium volta a se apresentar na cidade, em sessão única no Teatro Sérgio Cardoso. Com 14 bailarinos em cena, o grupo interpreta um programa composto por dois espetáculos de seu repertório, ambos com coreografia de Décio Otero e direção teatral de Marika Gidali, fundadores da companhia.

Preludiando (foto) presta homenagem ao amazonense Claudio Santoro, um dos principais compositores clássicos brasileiros. Já a coreografia Sonhos Vividos tem como fio condutor a produção da cantora Elis Regina, um dos nomes que inspiraram, ao longo dos anos, o processo criativo do Ballet Stagium, conhecido como uma das primeiras companhias de dança brasileiras a utilizar trilhas sonoras da MPB em seus trabalhos. 80 min. (com intervalo). Livre. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Sérgio Cardoso (827 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 4003-1212. 6ª (14), 20h. R$ 40.

CONFIRA OUTRAS DICAS

1001 Noites – Budur e Camaralzaman

Em espetáculo que busca destacar a força feminina, a atriz e contadora de histórias Ana Luísa Lacombe, acompanhada pelo músico Betinho Sodré, apresenta um dos contos narrados por Sherazade ao sultão Shariar, na obra clássica ‘As Mil e Uma Noites’. 70 min. 16 anos. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (99 lug.). R. Teodoro Baima, 94, V. Buarque, 3259-6409. Estreia 5ª (20). 5ª e 6ª, 20h. R$ 40. Até 27/3.

Café

Com direção de Bruna Vilaça, a peça da Companhia dos Solilóquios aborda as expectativas em relação ao futuro daqueles que vivem romances juvenis. No elenco, Gabriel Galante e Weslley Nascimento. 60 min. 14 anos. Centro Cultural da Diversidade (180 lug.). R. Lopes Neto, 206, Itaim Bibi, 3079-3438. 6ª (14) e sáb. (15), 21h; dom. (16), 19h. R$ 20.

Homens no Divã

A comédia é uma versão do texto original ‘Desesperados’, de Miriam Palma, sobre os dilemas masculinos enfrentados na psicanálise – e conta com a voz de Marília Gabriela emprestada à Dra. Maczka. Dir. Darson Ribeiro. 90 min. 12 anos. Teatro-D (350 lug.). R. João Cachoeira, 899, Itaim Bibi, 3079-0451. 6ª (14) e sáb. (15), 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70.

Maria da Escócia

Cacau Merz e Djin Sganzerla interpretam texto de Maria Schu, sobre a saga das rainhas Mary Stuart e Elizabeth I, cujo reinado está associado ao nascimento da produção teatral de William Shakespeare. O evento integra o ciclo de leituras ‘De e a Partir de Shakespeare’, que, até 4/3, reúne importantes nomes da cena teatral paulistana em torno de textos do dramaturgo inglês ou escritos a partir de sua obra. 60 min. 14 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 4ª (19), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Me Dá Tua Mão

Depois de escrever este solo, em que também atua, Clóvys Torres contou com o apoio do diretor Amir Haddad, que desconstruiu aspectos da peça original. A história parte de um homem que recebe visitas em sua casa, enquanto sua mulher, Ela, pede sua mão de dentro do quarto. Ao longo do espetáculo, um narrador vai apresentado a história do casal. 70 min. 12 anos. Giostri Livraria Teatro (70 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. A partir de 6ª (14). 6ª, 21h. R$ 60. Até 28/2.

Olhos Moles

A atriz Annete Moreira interpreta Patrícia Galvão, jornalista, escritora e militante política que ficou mais conhecida como Pagu. Sob direção de F E Kokocht e Gilda Vandenbrande, a peça apresenta diferentes aspectos e momentos da vida dela, como seus ideais, sua juventude e a relação que manteve com o escritor Oswald de Andrade. 45 min. 14 anos. Funarte. Sala Carlos Miranda (50 lug.). Al. Nothmann, 1.058, metrô Santa Cecília, 3662-5177. Estreia 6ª (14). 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. R$ 10. Até 15/3.

Ordinários

No espetáculo circense do grupo La Mínima, os atores Fernando Paz, Fernando Sampaio e Filipe Bregantim vivem três improváveis soldados que precisam resgatar seu superior. 60 min. 14 anos. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jd. Flor do Campo, 2475-5550. Dom. (16), 18h. R$ 9/R$ 30.

Prince Siddhartha – A Vida do Buda, The Musical

Sob direção do filipino Paul Alexander Morales, um elenco formado por artistas do Instituto Internacional de Artes Cênicas da Universidade Ming Guang apresenta musical inspirado nos ensinamentos de Buda e baseado na obra ‘The Biography of Sakyamuni Buddha’, do Venerável Mestre Hsing Yün. 150 min. (com intervalo). Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, República, 4003-5588. 4ª (19), 20h. R$ 100/R$ 300.