Teatro e dança em SP: confira espetáculos que chegam aos palcos esta semana

Confira abaixo dicas de espetáculos para ver em São Paulo a partir de 7/2

A Biblioteca de Babel

O Balé da Cidade dá início à sua temporada 2020 com ‘A Biblioteca de Babel’, trabalho de Ismael Ivo, apresentado, pela primeira vez, no ano passado. O espetáculo é inspirado na obra homônima do escritor argentino Jorge Luis Borges. A ideia de uma biblioteca sem fim, proposta por ele, é transposta ao palco em uma coreografia que se inicia com os bailarinos “arquivados” em uma prateleira, como se fossem livros. De 6ª (7) a domingo (9), sempre meia hora antes da sessão, o Ballet Paraisópolis se apresenta no saguão do teatro. 70 min. 14 anos. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (7), sáb. (8), 3ª (11), 4ª (12) e 5ª (13), 20h; dom. (9), 18h. R$ 12/R$ 60.

Bertoleza

Dirigida por Anderson Claudir, a peça da Gargarejo Cia. Teatral é uma adaptação da obra ‘O Cortiço’, de Aluísio Azevedo. Na montagem, ganha destaque o ponto de vista da personagem Bertoleza, escrava que busca alforria, a quem o protagonista da trama original, João Romão, propõe sociedade. No elenco, Lu Campos, Eduardo Silva e outros. 90 min. 12 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (100 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Estreia 6ª (7). 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 9/R$ 30. Até 1º/3.

Descartes com Lentes

A Companhia Brasileira de Teatro, sob direção de Marcio Abreu, apresenta peça a partir de conto do escritor Paulo Leminski. Em cena, a atriz Nadja Naira interpreta o texto, que gira em torno de uma hipotética vinda do filósofo francês René Descartes ao Brasil, a convite de Maurício de Nassau. 60 min. 16 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. (8), 21h; dom. (9), 19h. R$ 30.

Eu Não Sou Harvey – O Desafio das Cabeças Trocadas

Idealizado e interpretado por Ed Moraes, o solo tem como inspiração os últimos dias de vida de Harvey Milk, ativista LGBT americano assassinado em 1978. O texto e a direção são de Michelle Ferreira. 60 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (13). 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 9/R$ 30.

As Mãos Sujas

Escrita pelo filósofo e escritor Jean-Paul Sartre, a peça ganha montagem dirigida por José Fernando Peixoto de Azevedo. Na história, Hugo é um jovem intelectual burguês que se engaja no Partido Comunista, mas recebe uma prova de fogo que envolve o líder de seu partido. 180 min. 14 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. A partir de 6ª (7). 6ª, sáb. e dom., 20h. R$ 20. Até 1º/3.

Mário de Andrade Desce aos Infernos

Protagonizado por Pascoal da Conceição, o espetáculo homenageia o escritor Mário de Andrade nos 75 anos de sua morte. Com inspiração no poema homônimo de Carlos Drummond de Andrade, que é costurado com textos originais de Mário, traz ainda músicas de Gui Calzavara e Ito Alves. 70 min. 10 anos. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório (175 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. 6ª (7), sáb. (8) e dom. (9), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Mistério de Irma Vap

Consagrada no Brasil pela atuação de Ney Latorraca e Marco Nanini, a comédia de Charles Ludlam ganha nova montagem. A história de Lady Enid, que vive em uma mansão mal-assombrada pelo fantasma de Irma Vap – a primeira mulher de seu marido, Lord Edgar –, tem agora Luis Miranda e Mateus Solano vivendo seus diversos personagens, sob direção de Jorge Farjalla. 100 min. 12 anos. Teatro Procópio Ferreira (624 lug.). R. Augusta, 2.823, Jd. Paulista, 3083-4475. A partir de 6ª (7). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 150. Até 29/3.

ESPECIAL

Sonho de uma Noite de Verão

A peça de Shakespeare ganha leitura da Cia. Lusco-fusco, sob direção de André Guerreiro Lopes. O evento integra o ciclo de leituras ‘De e a Partir de Shakespeare’, que, até 4/3, reúne importantes nomes da cena teatral paulistana em torno de textos do dramaturgo inglês ou escritos a partir de sua obra. 90 min. 14 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 4ª (12), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).