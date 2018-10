Teatro e Dança: confira estreias e novidades da semana

Por Bianca Gomes, Erica Carnevalli e Luciana Lino (especiais para o Estado)

Estreias

2º Festival de Humor do Teatro MorumbiShopping

Artistas convidados apresentam 15 shows de humor variados. A programação começa na 5ª (1º) com show de stand-up do humorista Rodrigo Marques (foto), às 21h. O evento também reúne nomes como a Cia. do Quintal, que apresenta números de improviso no dia 2/11, às 18h; Marcelo Mansfield, com apresentação de stand-up em 15/11, às 21h; e Hélio De La Peña, que estrela o musical ‘Crise no Show Bizzi’, dia 17/11, às 21h. Teatro MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. R$ 60. Até 25/11. Inf.: www.teatromorumbishopping.com.br

O Imortal

Baseado no conto homônimo de Jorge Luis Borges, a peça é sobre uma mulher que, dentro dos volumes de ‘Ilíada’, de Homero, descobre um manuscrito. Dir. Irmãos Guimarães. Com Gisele Fróes. 70 min. 12 anos. Sesc Avenida Paulista. Arte II (50 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Estreia 6ª (26). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom. e fer., 18h. Dom. (28), não haverá sessão. R$ 9/R$ 30. Até 18/11.

Matriarcado de Pindorama

O grupo itinerante Estelar de Teatro narra a história do Brasil pela perspectiva das mulheres, com personagens como Maria Quitéria de Jesus e Anita Malfatti. Dir. Viviane Dias e Ismar Rachmann. 135 min. 14 anos. Teatro Estelar (40 lug.). R. 13 de Maio, 120, Bela Vista, 2738-6420. Estreia 6ª (26).

6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Pague quanto quiser. Até 25/11.

Tubarão Banguela

Idealizado pela RIMA Coletiva, a trama se passa em uma praia brasileira na qual histórias de várias personagens se conectam por meio de um acidente quase fatal. Dir. Rita Batata. 80 min. 14 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia hoje (26). 6ª e sáb., 19h30; dom. e 2ª, 20h. R$ 20. Até 26/11.

Reestreias

O Cortiço

Encenada pela Companhia Ágata de Artes, a adaptação da obra de Aluísio de Azevedo propõe reflexões sobre etnia e classe social. Dir. Silvio Tadeu. 75 min. 10 anos. Teatro do Ator (90 lug.). Pça. Roosevelt, 172, Consolação, 3257-3207. A partir de sáb. (27). Sáb., 20h. R$ 40. Até 17/11.

Entre 4 Paredes

A obra de Jean-Paul Sartre inspira a peça do Grupo Queda Livre. A trama traz o encontro póstumo entre Garcin, Inês e Estelle, que não se conheceram em vida, mas precisam conviver pela eternidade. Dir. Gilson Totti Dias. 80 min. 16 anos. Satyros Um (60 lug.). Pça. Roosevelt, 222, Consolação, 3258-6345. A partir de 5ª (1º). 5ª, 21h. R$ 30. Até 29/11.

Musical

Na Pele

O musical retrata a descoberta de identidade e sexualidade de um grupo de jovens de um internato católico. Dir. Léo Rommano. Com Mateus Ribeiro e outros. 120 min. 16 anos. Teatro Augusta (288 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Estreia 4ª (31). 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 20/12.

Tick, Tick… Boom!

O musical, da Companhia Paralela, apresenta a jornada de Jon, aspirante a escritor que sonha em realizar um grande espetáculo. A peça é considerada uma autobiografia de Jonathan Larson, escritor de um dos maiores sucessos da Broadway, o musical ‘Rent’. Dir. Leopoldo Pacheco e Bel Gomes. Com Bruno Narchi, Thiago Machado e Giulia Nadruz. 90 min. 12 anos. Teatro Faap (500 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. Estreia 3ª (30). 3ª e 4ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 12/12.

Circo

Cabaré dos Afetos

A Cia. da Pegada e o grupo de teatro Desabafo Coletivo encerram temporada do espetáculo no Espaço Parlapatões, que aborda temas como machismo e homofobia. Nesta semana, também terão apresentações no Teatro de Contêiner Mungunzá (R. dos Gusmões, 43, S. Ifigênia, 97632-7852), na 3ª (30) e na 4ª (31), às 20h. 80 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.).Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb., 23h59. R$ 40. Até sáb. (27).

Especial

Boa Cidadã

Na peça, apresentada em português e em alemão, poderosos procuram um bom cidadão para comprovar que é possível seguir regras sociais e éticas dentro da sociedade que eles estão administrando. O texto é adaptado do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. 60 min.

11 anos. Teatro Humboldt. (432 lug.). Av. Eng. Alberto Kuhlmann, 525, Interlagos, 5686-4055. Sáb (27), 17h. Grátis (levar 1kg de alimento não perecível).

Gatão de Meia Idade

Dirigida por Eduardo Figueiredo, a comédia é uma adaptação dos quadrinhos de Miguel Paiva. Em cena, Oscar Magrini dá vida ao protagonista Gatão, que se envolve com diversas personagens femininas – todas interpretadas por Leona Cavalli. 80 min. 16 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (26), 21h30; sáb. (27), 21h; dom. (28), 20h. R$ 25/R$ 60.

Interior

Na peça do Grupo Bagaceira de Teatro, com texto de Rafael Martins e direção de Yuri Yamamoto, duas idosas que querem distância da morte discorrem, de forma leve, sobre a vida. 90 min. Livre. Sesc Campo Limpo (100 lug.). Av. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo, 5510-2700. 6ª (26), 20h; sáb. (27), 15h. R$ 6/R$ 20.

Poéticas da Cidade

O projeto traz a intervenção ‘Parquear Bando’, do grupo Dança Multiplex, que promove a utilização de bambus como instrumento de desaceleração e equilíbrio. A atividade ocorre em dois lugares: na 3ª (30) e na 4ª (31), às 19h, na Praça do Sesc Pinheiros; e na 5ª (1º), às 17h, no Largo da Batata. 120 min. Livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Grátis.

O Público

Dentro do projeto 7 Leituras, 7 Autores, 7 Diretores, que celebra os 120 anos de nascimento de García Lorca, Roberto Alvim dirige leitura de peça que traz reflexão sobre o teatro. 80 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 3ª (30), 19h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Dança

36ª Encontro Nacional de Dança

Grupos e companhias amadoras e semiprofissionais apresentam coreografias de várias modalidades, como jazz, sapateado e balé clássico. O corpo de jurados é composto pela coreógrafa Sara Debenedetti e pelas ex-bailarinas Isabel Mano e Aurea Ferreira. Instituto Tomie Ohtake. Teatro Prevent Senior (600 lug.). R. Coropé, 88, Pinheiros, 2245-1900. Hoje (26), 20h; sáb., 18h. R$ 20.

A Dança das Vedetes

Com elenco de terceira idade, o espetáculo dirigido por Jorge Julião resgata a essência dos anos 1950 e 1960 por meio de canções de grandes nomes como Villa-Lobos, Emilinha Borba e Chiquinha Gonzaga. 65 min. 12 anos. Teatro Arthur de Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Estreia hoje (26). 6ª e sáb., 18h; dom. 16h. Grátis. Até 18/11.

Desplazarse

Realizado pela coreógrafa Laila Padovan, a intervenção, que faz parte da edição de outubro do Dança no MIS, tem como fio condutor os rios, mares, lagos e fluidos do corpo humano. 60 min. Livre. MIS. Área externa (20 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (27), 16h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Fados e Outros Afins

Em espetáculo que mescla teatro e dança, a bailarina e atriz Mariana Muniz explora sua origem luso-nordestina por meio do fado, estilo musical português, e de músicas brasileiras. 50 minutos. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (50 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Hoje (26) e sáb. (27), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Lago dos Cisnes

A Paula Castro Cia. de Dança apresenta uma releitura de uma das peças mais famosas do balé mundial, do compositor russo Tchaikovski. Além da direção artística de Paula Castro e Juliana Pires, o espetáculo conta com a supervisão de Ramona de Sá e Niurka Naranjo. 125 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Hoje (26) e sáb. (27), 21h; dom. (28), 17h. R$ 40.

Nosso Flamenco

Mescla de flamenco, dança contemporânea e MPB, o espetáculo tem arranjos originais de canções de Tom Jobim, João Bosco, Vinícius de Moraes, entre outros nomes. 60 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 4ª (31), 21h. R$ 30.