Teatro e Dança: confira as novidades da semana

Por Luciana Lino (especial para o Estado)

Estreias

Meia-Meia

Inspirada no romance ‘O Anão’, de Pär Lagerkvist, a peça é o primeiro monólogo de Luís Mármora (foto abaixo), cujo personagem relata seu amor pela guerra. Dir. Georgette Fadel e Juliana Jardim. 70 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (60 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 6ª (19). 5ª, 6ª e sáb., 21h30; dom. e fer., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 11/11.

Villa

Com dramaturgia de Guillermo Calderón e direção de Diego Moschkovich, o espetáculo apresenta três mulheres que avaliam o que fazer com o centro de tortura e extermínio Villa Grimaldi, o principal da ditadura chilena de Augusto Pinochet. Temas como direitos humanos são discutidos.

60 min. Livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (25). 5ª, 6ª e sáb., 20h30; fer., 18h. R$ 7,50/R$ 25. Até 24/11.

Corta!

A comédia, com Dadá Coelho e Beto Carramanhos, é ambientada em um salão de beleza no tradicional bairro de Higienópolis. A cada apresentação, Carramanhos, que também é visagista, corta o cabelo de uma espectadora da plateia. Dir. Marcio Azevedo. 90 min. 12 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. Estreia sáb. (20). Sáb. e dom., 20h. R$ 70. Até 16/12.

Um Beijo em Franz Kafka

Com texto de Sergio Roveri e direção de Eduardo Figueiredo, a peça mostra um encontro fictício entre os escritores Franz Kafka e Max Brod, no qual Kafka revela que deseja que o amigo destrua toda a sua obra. Com Anderson Di Rizzi e Mauricio Machado. 80 min. 16 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3251-5644. Estreia sáb. (20). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 50/R$ 60. Até 2/12.

Reestreias

Morte Acidental de um Anarquista

A comédia do italiano Dario Fo conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia: o mistério de um anarquista que teria se suicidado. Dir. Hugo Coelho. Com Marcelo Laham. 90 min. 14 anos. Teatro Arthur de Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2604-5558. A partir de 6ª (19). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 18/11.

Navalha na Carne Negra

Com direção de José Fernando Peixoto de Azevedo, o espetáculo atualiza o clássico ‘Navalha na Carne’, de Plínio Marcos, com reflexões sobre questões raciais. Com Lucelia Sergio, Raphael Garcia e Rodrigo dos Santos. 60 min. 16 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. A partir de 6ª (19). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 11/11.

Num Lago Dourado

Dirigida por Elias Andreato, a adaptação da trama familiar escrita por Ernest Thompson traz Ary Fontoura e Cléo Ventura como um casal que é surpreendido pela visita do enteado da filha. 90 min. 10 anos. Teatro Novo (497 lug.). R. Domingos de Moraes, 348, V. Mariana, 3542-4680. A partir de 6ª (19). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 70/R$ 80. Até 16/12.

Humor

A Culpa É do Cabral

A apresentação de stand-up é idealizada pelos comediantes Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura. 60 min. 14 anos. Theatro Net (799 lug.) Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. 3ª (23), 30/10, 6/11 e 13/11, 4/12 e 11/12, 21h. R$ 60.

Explosão de Fé

O humorista Bispo Arnaldo apresenta o personagem Apóstolo Arnaldo, guia espiritual e líder de uma igreja, que se tornou conhecido por suas pregações e seus cultos. Depois de almejar os postos de bispo e de apóstolo, seu objetivo final é ser proclamado vice-Deus. 80 min. 16 anos. Theatro Net (799 lug.) Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. 6ª (19), 21h. R$ 50/R$ 80.

Rafael Portugal

O integrante do Porta dos Fundos apresenta seu mais novo espetáculo, ‘Eu Comigo Mesmo’, com histórias de sua vida. 60 min. 14 anos. Theatro Net (799 lug.) Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. Dom. (21), 18h. R$ 60/R$ 80.

Especial

Homens à Deriva

A mostra seleciona quatro peças com direção de André Garolli, sendo uma apresentada a cada semana. Cada uma delas representa uma espécie de cárcere diferente. Nesta semana, o espetáculo ‘Desilusão da Meia-noite’ aborda o cárcere geográfico, com foco na questão dos refugiados. 70 min. 16 anos. Teatro Arthur de Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2604-5558. 6ª (19) e sáb. (20), 21h; dom. (21), 19h. R$ 30. Até 18/11.

Liberdade em Cena

O projeto apresenta histórias que configuraram a cena teatral brasileira a partir do século 20, por meio de leituras dramáticas seguidas de debate. Em outubro, a peça apresentada é ‘O Crime da Cabra’, de Renata Pallotini, na qual uma cidade do interior de São Paulo vê seu cotidiano abalado por conta de uma cabra que comeu o dinheiro da sua própria venda. 120 min. 16 anos. Centro de Pesquisa e Formação – CPF Sesc (70 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600. 4ª (24), 19h30. Grátis (inscrições na Central de Atendimento ou pelo site www.sescsp.org.br/cpf).

Yes, Nós temos Burlesco

Pela primeira vez em São Paulo, o festival, vindo do Rio de Janeiro, traz performances sobre a história da arte burlesca realizadas por artistas nacionais e estrangeiros. Casa do Baixo Augusta (300 lug.). R. Rêgo Freitas, 553, Vila Buarque, 3129-7449. Sáb. (20), 20h. R$ 20. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Dança

São Paulo Companhia de Dança

Em mais uma edição do programa Dança na Pina, a Companhia apresenta as coreografias ‘Mira’, de Milton Coatti, com 4 minutos de duração, e ‘Mamihlapinatapai’ (foto abaixo), de Jomar Mesquita, com 20 minutos. Ambas foram adaptadas para dialogar com o espaço. A direção artística é de Inês Bogéa. Livre. Pinacoteca. Octógono (100 lug.). Pça. da Luz, 2, metrô Luz, 3324-1000. Sáb. (20) e dom. (21), 27/10, 2, 3 e 4/11, 15h. Grátis.

15ª Temporada de Dança do Teatro Alfa

O coreógrafo Mats Ek e a bailarina Ana Laguna se apresentam juntos, em celebração à dança da maturidade. Eles apresentam ‘Memory’ (2004) e ‘Axe’ (2015), além da exibição de videodança ‘Old and Door’ (1991), registro com Birgit Cullbert, mãe de Ek. 60 min. Livre. Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (20), 20h; dom. (21), 18h. R$ 75.

Ato Infinito

A iN SAiO Cia. de Arte, dirigida por Claudia Palma, apresenta coreografia que propõe a aglutinação de corpos como uma forma de resistência até a exaustão. 50 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (50 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 6ª (19), sáb. (20), 2ª (22) e 3ª (23), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Corpo de Costura

O grupo Mumbra Corpo Móvel apresenta, em diversos espaços da unidade, espetáculo em que quatro mulheres dividem uma única roupa de muitos fios, em uma crítica a condições de trabalhos análogas às da escravidão. 50 min. Livre. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom. (21), 16h. Grátis.

O Olho, a Boca e o Resto

O coreógrafo Volmir Cordeiro se apresenta em conjunto com os bailarinos Calixto Neto, Isabela Santana e Marcela Santander Corvalán. A coreografia propõe a conexão entre o olho e o restante do corpo humano. 75 min. 16 anos. Sesc Av. Paulista. Praça (60 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (19) e sáb. (20), 20h30; dom. (21), 17h30. R$ 6/R$ 20.