Teatro e dança: confira as novidades da semana nos palcos de São Paulo

Confira o roteiro de espetáculos que ocupam os palcos de São Paulo a partir de 6ª (6)

+ A Cor Púrpura – O Musical, de Marsha Norman, ganha versão assinada por Artur Xexéo e dirigida por Tadeu Aguiar. Em cena, a trajetória de uma mulher negra no sul dos EUA. 180 min. 12 anos. Theatro Net (799 lug.). R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. Estreia 6ª (6). 6ª, 20h30; sáb., 18h e 21h30; dom., 19h. R$ 75/R$ 220. Até 16/2/2020.

+ O grupo M.O.T.I.M estreia Casa Rosa dos Ventos, peça idealizada por Fabiana Tolentino e Luciana Bollina. Inspirado na cultura xamânica, o espetáculo tem cenas apresentadas, simultaneamente, em vários ambientes de uma casa – e o público pode escolher qual direção seguir. 80 min. 16 anos. Nosso Espaço (44 lug.). R. Cajaíba, 531, Perdizes. Estreia 6ª (6). 6ª a 2ª, 20h30. R$ 80. Até 16/12. Inf.: motim.ingressos@gmail.com

+ Com músicas de Beethoven e Chopin, a Studio3 Cia. de Dança apresenta Depois, espetáculo cuja coreografia, assinada por Anselmo Zolla, retrata as sensações provocadas nos integrantes de um grupo de dança após uma apresentação. 60 min. Livre. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 3ª (10), 20h. R$ 40.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS E REESTREIAS

Lyson Gaster no Borogodó

Com dramaturgia de Fábio Brandi Torres e direção de Carlos ABC, o espetáculo presta tributo à atriz Lyson Gaster, espanhola criada em Piracicaba, que se destacou no teatro de revista brasileiro dos anos 1920 aos 1940. 90 min. Livre. Teatro Alfredo Mesquita. (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Estreia 6ª (6). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 15/12.

Baderna Planet

Os Satyros propõem um registro irônico, poético e baderneiro dos tempos atuais. Inspirada na bailarina italiana Marietta Baderna e na estética do performer australiano Leigh Bowery, a peça aborda temas como racismo e feminismo, costurados por números musicais e coreografias. Dir. Rodolfo García Vázquez. 90 min. 14 anos. Estação Satyros (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. A partir de sáb. (7). Sáb., 21h30. Pague quanto quiser (contribuição mínima de R$ 5). Até 14/12.

Cacique Rainha

Com dramaturgia e direção de Pedro Vicente, a peça mostra um casal contemporâneo (Paula Pretta e Thaiane Maciel) que, em um momento de insônia, vive uma experiência que remete a contradições ancestrais brasileiras. 60 min. 16 anos. Teatro Décio de Almeida Prado (186 lug.). R. Lopes Neto, 206, Itaim Bibi, 3079-3438. A partir de 5ª (12). 5ª e 6ª, 21h. R$ 30. Até 20/12.

Uma Lágrima Para Alfredo

Raphael Gama, que também assina o texto, e Eduardo Martini, que também dirige, atuam em comédia sobre o encontro cheio de reviravoltas de duas senhoras na sala de espera de um hospital. 60 min. 12 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. A partir de sáb. (7). Sáb., 22h. R$ 60. Até 14/12.