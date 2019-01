Teatro e Dança: confira as atrações para esta semana em São Paulo

ESTREIAS

Ele Ainda Está Aqui

Emilio Dantas, Thelmo Fernandes e Omar Menezes interpretam texto inédito de Silvio Guindane, que também dirige a peça. Na história, três irmãos de diferentes países se conhecem após a morte do pai, um empresário ausente na criação dos filhos. 70 min. 12 anos. Teatro Renaissance (450 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. Estreia 6ª (4). 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 90. Até 24/2.

As Guerreiras do Amor

Encenado pela primeira vez há 30 anos, o texto de Domingos de Oliveira ganha nova montagem, com direção de Isser Korik. Com nomes como André Mattos e Analice Pierre no elenco, a comédia reconta, com liberdade, a obra ‘Lisístrata’, de Aristófanes. 70 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. Estreia 5ª (10). 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 19h. R$ 40/R$ 70.

Jardim das Cerejeiras

Em 2019, o Grupo Tapa completa 40 anos de atividade. Para iniciar as celebrações, apresenta uma nova montagem de “Jardim das Cerejeiras”, última peça escrita por Anton Chekhov. Se, em 1998, ao celebrar seus 20 anos, o grupo montou ‘Ivanov’, primeiro texto escrito pelo dramaturgo russo, a montagem de agora, do texto derradeiro, traz ares simbólicos relativos ao amadurecimento da própria companhia. Sob a direção de Eduardo Tolentino de Araújo, acompanha-se uma trama ambientada na Rússia do início do século 20, às vésperas de uma revolução social. Dividida em quatro atos, a peça destaca as peripécias de uma família aristocrata em decadência, que, apesar da insistência de um homem de negócios, não aceita vender seu jardim de cerejeiras. 120 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. Estreia 5ª (10). 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 30/R$ 60. Até 25/2.

Medeamaterial

Em projeto multidisciplinar que une teatro, literatura e artes plásticas, assinado por Aury Porto, a Mundana Companhia apresenta peça que parte de texto do autor alemão Heiner Müller, inspirado na tragédia grega de Medeia. A direção é de Márcio Aurélio. 60 min. 16 anos. Sesc Pinheiros. Espaço Expositivo (100 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (10). 5ª a sáb., 20h30; fer., 18h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 26/1.

Ossada

Textos de Wislawa Szymborska, Maureen Lipman e Laurie Anderson inspiram o solo performático de Ester Laccava, sobre o cotidiano de cinco mulheres que destoam de padrões sociais. A dramaturgia é de Ester, Elzemann Neves e João Wady Cury. 60 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico. R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 5ª (10). 5ª a sáb., 21h30; dom. e fer., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 3/2.

REESTREIAS

Amigas, Pero no Mucho

A comédia de Célia Forte traz um encontro entre um grupo de amigas que fala sobre tudo e todos. O detalhe: elas são todas interpretadas por homens. Dir. José Possi Neto. Com Elias Andreato, Leandro Luna e outros. 80 min. 14 anos. [ROTTEXTOBOLD]Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. A partir de 3ª (8). 3ª e 4ª, 21h. R$ 40/R$ 50. Até 27/3.

Entre! A Porta Está Aberta

Com direção de Dan Rosseto, a peça conta a história de duas irmãs (Márcia Manfredini e Glória Rabelo) que não se veem com muita frequência. Quando uma visita a outra por uma semana, revelações do passado vêm à tona. 60 min. 12 anos. Teatro Shopping West Plaza. Sala Nicette Bruno (120 lug.). Av. Francisco Matarazzo, s/nº, Água Branca, 4858-1421. A partir de sáb. (5). Sáb. e dom., 18h. R$ 60. Até 3/2.

EM CARTAZ

Grande Sertão: Veredas

Sucesso de crítica em 2017, o espetáculo dirigido por Bia Lessa cumpre nova temporada. Na montagem da obra de Guimarães Rosa, Caio Blat vive o jagunço Riobaldo, que atravessa o sertão para combater Hermógenes (José Maria Rodrigues), fazer um pacto com o diabo e encontrar Diadorim (Luiza Lemmertz). A peça é encenada em uma instalação, que, fora do horário das sessões, ainda pode ser visitada gratuitamente pelo público. Sesc Pompeia (350 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., 20h30; dom., 18h30. Instalação: 11h/21h (sáb., 11h/19h; dom. e fer., 11h/16h; fecha 2ª). R$ 12/R$ 40 (esgotado). Até 24/2.

Roda Viva

Zé Celso dirige nova montagem da peça, escrita em 1967 por Chico Buarque, montada, na mesma época, pelo Teatro Oficina. Marco na resistência à ditadura militar e, sobretudo, na linguagem do teatro brasileiro, gira em torno do personagem Benedito Silva, músico de sucesso inventado e fabricado pela mídia. Com Roderick Himeros, Gui Calzavara, Joana Medeiros e outros. 210 min. 14 anos. Teatro Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Bexiga, 3104-0678. 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. R$ 60. Até 10/2.

MUSICAL

Annie, o Musical

Baseado nos quadrinhos ‘Little Orphan Annie’, de Harold Gray, o musical tem versão estrelada por Miguel Falabella (que também dirige) e Ingrid Guimarães. No enredo, a garota Annie tenta fugir de seu orfanato. Depois disso, acaba sendo escolhida para passar o Natal com um milionário ranzinza e solitário – e acaba subvertendo seu cotidiano. 160 min. Livre. Teatro Santander (1.081 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.401, Itaim Bibi, 4003-1022. A partir de 5ª (10). 5 e 6ª, 20h; sáb. e dom., 15h e 19h. R$ 75/R$ 310. Até 27/1.

O Fantasma da Ópera

O musical há mais tempo em cartaz na Broadway ganha nova versão brasileira. Com direção de Harold Prince, música de Andrew Lloyd Webber e letra de Charles Hart, conta a história de uma figura misteriosa que aterroriza a Ópera de Paris, apaixona-se por uma jovem soprano e passa a usar seus métodos diabólicos para torná-la uma estrela nos palcos. Com Thiago Arancam, Lina Mendes e outros. 180 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 4ª, 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. Até 28/2.

Tick, Tick… Boom!

O musical narra a trajetória de Jon, um aspirante a escritor e compositor que tem como sonho realizar um grande espetáculo. O texto é considerado uma autobiografia de Jonathan Larson, autor do famoso musical ‘Rent’, da Broadway. Com Bruno Narchi, Thiago Machado e Giulia Nadruz. 90 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. A partir de 4ª (9). 4ª e 5ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 28/2. Não haverá sessão em 17/1.

DANÇA

Dentro

O Coletivo Qualquer apresenta uma performance ‘audiocoreográfica’ em diálogo com os diversos ambientes da unidade, explorando a relação entre corpo e espaço. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Ginástica. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6256. Estreia 5ª (10). 5ª, 6ª e sáb., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 24/1.