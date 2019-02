Teatro: duas peças com Denise Weinberg estão entre as dicas da semana

+ Denise Weinberg volta a atuar em dois espetáculos. Com direção de Ron Daniels, ‘O Testamento de Maria’ (60 min.; 16 anos) tem sessões nesta 5ª (28) e nos dias 1º e 9/3, às 21h, e em 10/3, às 19h – e traz a atriz como Maria, mãe de Jesus, que é ‘humanizada’ em cena. Na próxima semana, ‘Imortais’ (90 min.; 14 anos; foto), com texto de Newton Moreno e direção de Inez Viana, tem sessões em 2, 7 e 8/3, às 21h, e em 3/3, às 19h. Em cena, Denise dá vida a uma matriarca doente cuja filha está noiva de uma mulher em processo de transição de gênero. Teatro Municipal João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. R$ 20.

+ Ao comemorar 50 anos de carreira, em 2017, Cleide Queiroz protagonizou Palavra de Stela, peça concebida por Elias Andreato especialmente para ela. Agora, a atriz volta a encenar o espetáculo, que, baseado em fatos, narra a vida de Stela do Patrocínio. Diagnosticada como psicopata e esquizofrênica, a personagem passou anos internada em hospícios no Rio de Janeiro e em Jacarepaguá. Em relatos de sua rotina e de suas angústias, impressionou a todos por seu dom poético. Teatro Arthur Azevedo (50 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. A partir de 6ª (22). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ A Cia. Hiato encerra a mostra de repertório que celebra seus dez anos com a apresentação de dois espetáculos. ‘Cachorro Morto’ (60 min.; 14 anos), que traz os pensamentos de um jovem portador da Síndrome de Asperger, faz sessões hoje (22) e sábado (23), às 20h, e domingo (24), às 19h (R$ 20). Já ‘Escuro (desmontagem)’ (60 min.; 16 anos), que mostra o encontro entre personagens prestes a compartilhar uma pequena tragédia, tem sessões no sábado (23), às 18h, e no domingo (24), às 17h (grátis; retirar ingresso 1h antes). Teatro Municipal João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774.

+ ÚLTIMA CHANCE: Com texto de Jean-Luc Lagarce e direção de Antunes Filho, Eu Estava em Minha Casa e Esperava que a Chuva Chegasse acompanha as narrativas de cinco mulheres que esperam a volta do caçula da família. 70 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª e sáb., 21h; dom. e fer., 18h. R$ 12/R$ 40. Até dom. (24)