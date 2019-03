Teatro: dois novos musicais estão entre as estreias da semana em São Paulo

Sunset Boulevard

Os atores Marisa Orth e Daniel Boaventura protagonizam versão brasileira da famosa produção da Broadway. Com composições de Andrew Lloyd Webber, o musical traz os bastidores de Hollywood, a partir da história de uma estrela da era do cinema mudo e seu mordomo. 150 min. Livre. Teatro Santander (959 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.401, Itaim Bibi, 4003-1022. Estreia 6ª (22). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 15h e 19h. R$ 75/R$ 290. Até 7/7.

Aparecida

Com texto de Walcyr Carrasco e direção de Fernanda Chamma, o musical reúne um elenco de 33 artistas e 12 músicos para contar a história e os milagres de Nossa Senhora Aparecida. Na trama, são narradas paralelamente a jornada de um casal em busca de cura e a construção do culto à padroeira do Brasil desde 1717. 135 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Estreia 6ª (22). 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 19h30. R$ 75/R$ 220. Até 9/6.

A Greve do Sexo

Concebida por uma turma da Escola de Atores Wolf Maya, a peça dirigida por Hugo Coelho propõe uma leitura contemporânea de ‘Lisístrata’, comédia de Aristófanes. 80 min. 12 anos. Teatro Nair Bello (201 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2414. Estreia 6ª (22). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 15. Até 31/3.

Sterblitch Não Tem um Talkshow

Sob direção de Daniela Ocampo e Rafael Queiroga, o ator Eduardo Sterblitch satiriza o formato de programas de talk-show. Em cena, ele interage com o público e conta com intervenções musicais de Eduardo Capello. 80 min. 12 anos. Teatro Procópio Ferreira (624 lug.). R. Augusta, 2.823, Jd. Paulista, 3083-4475. Estreia 4ª (27). 4ª e 5ª, 20h30. R$ 80. Até 2/5.

CONFIRA OUTRAS DICAS TEATRAIS

2 x 2 = 5 – O Homem do Subsolo

O ator Cacá Carvalho volta a encenar peça inspirada na obra ‘Memórias do Subsolo’, de Dostoievski, que traz um personagem que abandona o convívio social para enfrentar sua própria consciência. 80 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Porão (50 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 3ª (26) e 4ª (27), 19h30. R$ 40.

Aquilo que Meu Olhar Guardou Para Você

Uma das atrações que os recifenses do Grupo Magiluth apresentam até maio no Sesc Avenida Paulista, a peça é composta por cenas fragmentadas que abordam o comportamento do homem contemporâneo no meio urbano. 90 min. 18 anos. Sesc Avenida Paulista. Arte II. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 5ª (28), 29 e 30/3, 21h; 31/3, 18h. R$ 9/R$ 30.

Denise Weinberg

A atriz volta a atuar em dois espetáculos. Com direção de Ron Daniels, ‘O Testamento de Maria’ (60 min.; 16 anos) tem sessões na 5ª (28), 29/3, 6, 11 e 12/4, às 21h, e em 7/4, às 19h. – e traz a atriz como Maria, mãe de Jesus, que é ‘humanizada’ em cena. Já ‘Imortais’ (90 min.; 14 anos), com texto de Newton Moreno e direção de Inez Viana, tem sessões em 30/3, 4, 5 e 13/4, às 21h, e em 31/3 e 14/4, às 19h. Em cena, Denise dá vida a uma matriarca doente cuja filha está noiva de uma mulher em processo de transição de gênero. Teatro Alfredo Mesquita. (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. R$ 20.

Fábrica de Calcinha

Parte da mostra Cena Sul, que traça um panorama do teatro autoral produzido na região sul, o espetáculo dirigido pela gaúcha Marina Mendo propõe uma abordagem da paisagem sonora das ruas do centro de Porto Alegre, onde vozes de populares femininas gritam para vender roupas íntimas. A ideia, assim, é abordar a expressão da mulher brasileira atual. 45 min. 18 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (90 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (22) e sáb. (23), 21h30; dom. (24), 18h30. R$ 6/R$ 20.

Hotel Mariana

Com texto de Munir Pedrosa e Herbert Bianchi (que também dirige), a peça parte de relatos de sobreviventes da tragédia de Mariana, em Minas Gerais, ocorrida em 2015. Em cena, atores usam fones de ouvido e reproduzem as falas dos moradores da região. 70 min. Livre. Centro Cultural da Penha (200 lug.). Lgo. do Rosário, 20, Penha de Franca, 2295-0401. Sáb. (23), 20h; dom. (24), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Réquiem Para o Desejo

Com dramaturgia de Alexandre Dal Farra e direção de Ruy Cortez, a peça da Companhia da Memória recria ‘Um Bonde Chamado Desejo’, de Tennessee Williams, invertendo os papéis desempenhados pelos quatro personagens principais do clássico. 80 min. 16 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (254 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 6ª (22) e sáb. (23), 20h; dom. (24), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Utopia em Uma Noite de Inverno

A peça integra o projeto A Utopia na Era da Incerteza, em que a Cia. Lúdica, que celebra 25 anos de atuação, aborda como as incertezas políticas interferem na realidade da população. A iniciativa, que tem como inspiração a obra do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, conta também com uma instalação cenográfica e atividades sensoriais. 120 min. 12 anos. Centro Cultural Tendal da Lapa (50 lug.). R. Constança, 72, Lapa, 3862-1837. Estreia sáb. (23). 3ª, 4ª e 5ª, 14h; sáb., 18h. Grátis.

Até 5/9.