Teatro: dez peças para ver em São Paulo por até R$ 30

Gota D´Água (Preta)

Sob direção de Jé Oliveira, a peça propõe uma releitura do texto escrito em 1975 por Chico Buarque e Paulo Pontes. A versão busca realçar o ambiente social da peça – inspirada na tragédia ‘Medeia’, de Eurípedes –, com ênfase na realidade negra. Assim, pela primeira vez, os protagonistas são vividos por atores negros, Juçara Marçal e o próprio diretor. 190 min. 14 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. R$ 30. Até 24/3.

Ilhada em Mim – Sylvia Plath

A vida e a obra da poeta americana são tema do espetáculo escrito por Gabriela Mellão. No elenco, Djin Sganzerla e André Guerreiro Lopes, que também dirige a montagem. 60 min. 12 anos. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório. (170 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. 2ª, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 1º/4.

Ensaio sobre a Lucidez

Com direção de Fernando Nistch e dramaturgia de Marcos Barbosa, a Cia. da Revista apresenta uma livre adaptação do romance de José Saramago, abordando temas como a democracia. 100 min. 16 anos. Espaço Cia. da Revista (82 lug.). Al. Nothmann, 1.135, S. Cecília, 3791-5200. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 31/3.

A Estrada de Wolokolamsk

Com direção de Esther Góes e Ariel Borgui (que também atuam), a adaptação do texto de Heiner Müller mistura acontecimentos reais e imaginários para abordar o fim do regime socialista soviético na Alemanha Oriental. 100 min. 14 anos. Teatro Viradalata (240 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. e dom., 19h. R$ 20. Até 14/4.

A Catástrofe do Sucesso

Fruto de resdiência no Instituto Capobianco, o espetáculo, idealizado por Camila dos Anjos e dirigido por Marco Antônio Pâmio, une as peças ‘Mister Paradise’ e ‘Fala Comigo Como a Chuva e me Deixa Escutar’ com o artigo ‘A Catástrofe do Sucesso’, todos de autoria de Tennessee Williams. Compondo um registro autobiográfico do dramaturgo americano, Camila atua ao lado de Iuri Saraiva. 60 min. 14 anos. Instituto Cultural Capobianco. R. Álvaro de Carvalho, 97, Centro, 3237-1187. 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 30. Até 28/4.

Na Cama com Molière

Sob direção de John Mowat, o novo trabalho do Commune – Coletivo Teatral propõe uma adaptação de ‘O Doente Imaginário’, última peça escrita por Molière. O ator Henrique Taubaté Lisboa, que comemora 50 anos de carreira, lidera o elenco. 80 min. 12 anos. Teatro Commune (99 lug.). R. da Consolação, 1.218, Consolação, 3476-0792. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 21/4.

Noite

Sob direção de Sandra Vargas e Luiz André Cherubini, o Grupo Sobrevento propõe um mosaico de histórias e memórias narradas por moradores do Brás e do Belenzinho, região que abriga sua sede há dez anos. 60 min. 14 anos. Espaço Sobrevento (78 lug.). R. Cel. Albino Bairão, 42, metrô Bresser-Mooca, 3399-3589. 6ª e sáb., 20h30; dom., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 24/3.

Palavra de Stela

Ao comemorar 50 anos de carreira, em 2017, Cleide Queiroz protagonizou esta peça concebida por Elias Andreato especialmente para ela. Agora, a atriz volta a encenar o espetáculo, que, baseado em fatos, narra a vida de Stela do Patrocínio. Diagnosticada como psicopata e esquizofrênica, a personagem passou anos internada em hospícios no Rio de Janeiro e em Jacarepaguá. Em relatos de sua rotina e de suas angústias, impressionou a todos por seu dom poético. Teatro Arthur Azevedo (50 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 24/3.

Peça Para Adultos Feita Por Crianças

Com direção de Elisa Ohtake, um grupo de crianças encena ‘Hamlet’, de Shakespeare, em texto que traz suas reflexões sobre a obra. A peça termina com a participação do ator Paulo César Pereio. 90 min. 10 anos. Espaço Parlapatões (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Dom., 19h. R$ 30. Até 31/3.

A Ponte

Montagem do texto do canadense Daniel MacIvor, a peça conta a história de três irmãs que, diante da morte iminente da mãe, precisam se reencontrar e superar as diferenças de valores entre elas. Dir. Adriano Guimarães. Com Bel Kowarick, Débora Lamm e Maria Flor. 110 min. 12 anos. CCBB (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 6ª, sáb. e 2ª, 20h; dom., 18h. R$ 30. Até 25/3.