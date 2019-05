Teatro: dez musicais para assistir em São Paulo

Aparecida

Com texto de Walcyr Carrasco e direção de Fernanda Chamma, o musical reúne um elenco de 33 artistas e 12 músicos para contar a história e os milagres de Nossa Senhora Aparecida. Na trama, são narradas paralelamente a jornada de um casal em busca de cura e a construção do culto à padroeira do Brasil desde 1717. 135 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 19h30. R$ 75/R$ 220. Até 9/6.

70! Década do Divino Maravilhoso – Doc. Musical

Frederico Reder (na direção) e Marcos Nauer (na dramaturgia) apresentam espetáculo que traz à cena As Frenéticas e Baby do Brasil para lembrar momentos marcantes do período. 180 min. 14 anos. Theatro Net (799 lug.) Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. 5ª e 6ª, 20h30; sáb., 17h e 21h; dom., 17h. R$ 75/R$ 220. Até 30/6.

Billy Elliot – O Musical

Baseado no filme dirigido por Stephen Daldry, o musical foi sucesso na Broadway por mais de dez anos e, agora, ganha versão brasileira. Em cena, Carmo Dalla Vecchia e outros 49 atores interpretam a história do garoto que sonha em ser bailarino, apesar da oposição do pai. 170 min. Livre. Teatro Alfa (1.100 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 6ª, 20h30; sáb., 15h e 20h; dom., 15h e 19h. R$ 75/R$ 310. Até 30/6.

As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão

O musical com texto de Newton Moreno e direção de Sérgio Módena destaca mulheres que se rebelam contra a opressão do cangaço. 120 min. 12 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/sesisp). Até 4/8.

O Fantasma da Ópera

O musical há mais tempo em cartaz na Broadway ganha nova versão brasileira. Com direção de Harold Prince, música de Andrew Lloyd Webber e letra de Charles Hart, conta a história de uma figura misteriosa que aterroriza a Ópera de Paris, apaixona-se por uma jovem soprano e passa a usar seus métodos diabólicos para torná-la uma estrela nos palcos. Com Thiago Arancam, Lina Mendes e outros. 180 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 4ª, 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 75/300. Até 30/6.

Sunset Boulevard

Os atores Marisa Orth e Daniel Boaventura protagonizam Sunset Boulevard, versão brasileira da famosa produção da Broadway. Com composições de Andrew Lloyd Webber, o musical traz os bastidores de Hollywood, a partir da história de uma estrela da era do cinema mudo e seu mordomo. 150 min. Livre. Teatro Santander (959 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.401, Itaim Bibi, 4003-1022. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 15h e 19h. R$ 75/R$ 290. Até 7/7.

Forever Young

A história mostra seis artistas interpretando a si mesmos no futuro, já quase centenários. Dir. Jarbas Homem de Mello. Com Renata Ricci, Will Anderson e outros. 100 min. 10 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60/R$ 70. Até 30/5.

O Frenético Dancin’ Days

Deborah Colker dirige o espetáculo, que resgata a história da boate que fez sucesso na noite carioca dos anos 1970. Um dos cinco amigos idealizadores do espaço, o jornalista Nelson Motta assina o texto do musical, ao lado de Patrícia Andrade. 120 min. 12 anos. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 4003-1212. 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 18h. R$ 75/R$ 170. Até 26/5.

Gota d’Água (A Seco)

Adaptação da obra de Chico Buarque e Paulo Pontes, o musical busca chegar à essência da obra, focando nos embates entre os protagonistas, vividos por Laila Garin e Alejandro Claveaux. Dir. Rafael Gomes. 100 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50/R$ 80. Até 30/5.

Nelson Gonçalves – O Amor e o Tempo

Com texto de Gabriel Chalita e direção de Tânia Nardini, o musical busca destacar os sentimentos e emoções expressos pelo músico, que completaria 100 anos em junho, nas canções que ele compunha e interpretava. Com Guilherme Logullo e Jullie. 60 min. Livre. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 80. Até 30/6.