Teatro: dez espetáculos para assistir em São Paulo antes que o ano acabe

Confira uma seleção de espetáculos em cartaz na capital até dezembro

45 Graus

A montagem dirigida por Marcos de Andrade, livremente inspirada na novela ‘A Dócil’, de Dostoievski, conta a história de personagens que vivem em um casarão centenário no centro de São Paulo. As atitudes dos moradores que viveram por lá em décadas passadas ecoa nos atos dos atuais habitantes. 110 min. 14 anos. Sesc Avenida Paulista. Arte II (50 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 3ª e 4ª, 21h. R$ 9/R$ 30. Até 4/12.

Baixa Terapia

Na comédia de Matías Del Federico dirigida por Marco Antonio Pâmio, três casais que não se conhecem dividem o consultório de uma terapeuta que não aparece, mas deixa instruções de como devem conduzir a sessão. Com Antônio Fagundes, Mara Carvalho e outros. 90 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 100/R$ 120. Até 8/12.

Chernobyl

Com texto da francesa Florence Valéro, a peça mostra o desespero de uma família em meio ao desastre nuclear. Dir. Bruno Perillo. Com Carolina Haddad, Joana Dória, Manuela Afonso e Nicole Cordery. 95 min. 16 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. A partir de 5ª (5). 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 21/12.

Eu de Você

Denise Fraga estrela monólogo dirigido por Luiz Villaça e composto por diversas histórias cotidianas enviadas pelo público. O texto final é assinado pelos dois, em parceria com Rafael Gomes. 80 min. 12 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 15/12.

O Ovo de Ouro

Sérgio Mamberti estrela peça de Luccas Papp, sobre judeus forçados a trabalhar em campos nazistas. Completam o elenco nomes como Leonardo Miggiorin e Rita Batata. Dir. Ricardo Grasson. 90 min. 14 anos. Sesc Santo Amaro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 15/12.

Erêndira – A Incrível e Triste História da Cândida Erêndira e Sua Avó Desalmada

Marco Antonio Rodrigues dirige montagem de texto de Gabriel García Márquez, em versão de Augusto Boal (foto acima). No elenco, nomes como Chico Carvalho, Giovana Cordeiro e outros. 120 min. 14 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Sessões extras: sáb. (30), 16h; dom. (1º), 15h. Grátis (reserva em: bit.ly/sesisp). Até 8/12.

O Que Mantém um Homem Vivo?

Com dramaturgia de Esther Góes e Renato Borghi, que atua e dirige ao lado de Georgette Fadel e Elcio Nogueira Seixas, a peça, montada pela primeira vez em 1973, a peça propõe críticas ao autoritarismo, a partir de textos de Bertolt Brecht. 100 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª a sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 15/12.

Todos os Sonhos do Mundo

No solo dirigido por Rodolfo García Vázquez, Ivam Cabral apresenta performance em que costura o relato de experiências pessoais ligadas à depressão com a leitura de poemas, sobretudo de autores que também sofriam da doença, como os portugueses Mário de Sá-Carneiro e Florbela Espanca. 60 min. 12 anos. Satyros Um (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. 4ª a sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 15/12.

Novos Baianos

A vida e a obra de um dos grupos mais cultuados da MPB estão no musical com roteiro de Lúcio Mauro Filho. Doze artistas, dirigidos por Otavio Muller, lembram histórias de Baby do Brasil, Luiz Galvão, Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor e Pepeu Gomes. 90 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, V. Mariana, 5080-3000. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 15/R$ 50. Até 15/12.

Frida Kahlo — Viva la Vida

Com direção de Cacá Rosset e atuação de Christiane Tricerri, a peça é ambientada no Dia dos Mortos, quando Frida Kahlo cozinha à espera de seus convidados. A partir disso, o espetáculo aborda sua relação com nomes como Diego Rivera, Trotsky, Breton e Rockefeller. 60 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª a sáb., 20h30. R$ 9/R$ 30. Até 14/12.