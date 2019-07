Teatro: dez comédias em cartaz em São Paulo

As Atrizes

Léo Stefanini dirige comédia assinada por Juca de Oliveira, sobre a rivalidade entre uma atriz consagrada e outra jovem e ambiciosa. Com Angela Dippe, Renata Ricci e outros. 75 min. 10 anos. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 4003-1212. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 11/8.

Até que a Morte nos Separe

Rita Malot e Walmir Santana atuam na comédia assinada por Paula Giannini, sobre um casal que comemora 40 anos de união cantando em um karaokê. A direção é de Amauri Ernani. 65 min. 12 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50/R$ 60. Até 1º/8.

Baixa Terapia

Na comédia de Matías Del Federico dirigida por Marco Antonio Pâmio, três casais que não se conhecem dividem o consultório de uma terapeuta que não aparece, mas deixa instruções de como devem conduzir a sessão. Com Antônio Fagundes, Mara Carvalho e outros. 90 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 100/R$ 120. Até 8/12.

Ator Mente

Dirigida por Marco Antônio Pâmio, a comédia reúne três peças curtas do britânico Steven Berkoff, com reflexões sarcásticas sobre a profissão de ator. Com Norival Rizzo, Noemi Marinho, Josemir Kowalick e Luciano Schwab. 90 min. 14 anos. Teatro Nair Bello (201 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2414. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 28/7.

A Noviça Mais Rebelde

Na comédia, Wilson de Santos interpreta a Irmã Maria José, uma freira que canta, dança e conta histórias de seu passado nada santo. A direção é de Marcelo Médici. 90 min. 12 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. Sáb., 18h30. R$ 70. Até 28/9.

Malvadas – Tudo Sobre Sharon, Sheila & Shirley

Com André Segatti, Marcelo Mansfield e Chico Terrah no elenco, a comédia (foto acima) assinada por Alessandro Marson mostra os conflitos de três irmãs que recebem um convite para a festa mais badalada do ano. Ilegível, o envelope não permite que descubram qual delas é a única convidada. 70 min. 12 anos. Teatro Novo (497 lug.). R. Domingos de Morais, 348, V. Mariana, 2155-0665. 6ª e sáb., 21h30; dom., 19h. R$ 70/R$ 80. Até 11/8.

Uãnuêi

Parte da ocupação que realizam até outubro no Teatro MorumbiShopping, os atores Graziella Moretto e Pedro Cardoso apresentam três versões de seu espetáculo de comédia em improviso ‘long form’. ‘Match’ (70 min.; 14 anos) tem sessões aos sábados, às 20h, até 10/8; ‘A Festa’ (90 min.; 14 anos) tem sessões aos sábados, às 23h, até 10/8. E ‘Profissões’ (70 min.; 14 anos) tem sessões aos domingos, às 19h, até 4/8. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. R$ 80.

Viva Sem Medo Suas Fantasias Sexuais

Com direção de Rogério Fabiano, a comédia conta a história de Cora e Alfredo, casal que compra um manual para apimentar seu relacionamento. 90 min. 18 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. 5ª, 21h. R$ 60. Até 25/7.

A Banheira

Na comédia escrita por Gugu Keller, um ladrão invade o apartamento de uma família e prende um homem e sua amante, parente de sua esposa. A partir disso, instala-se um imbróglio familiar. 75 min. 14 anos. Teatro Maria Della Costa (370 lug.). R. Paim, 72, Bela Vista, 3256-9115. 6ª e sáb., 21h30. R$ 60/R$ 70. Até 31/8.

DR – Discutindo a Relação

Com texto de Thíago Uriart, que atua ao lado de Sharon Barros, a comédia mostra um casal que busca terapia para resolver seus problemas conjugais. Dir. Cris Nicollotti. 90 min. 14 anos. Teatro West Plaza. Sala Laura Cardoso (140 lug.). Av. Antártica, 408, Água Branca, 4858-1421. 6ª, 21h. R$ 60. Até 30/8.