Teatro: descubra oito comédias para assistir em São Paulo

Baixa Terapia

Na comédia de Matías Del Federico dirigida por Marco Antonio Pâmio, três casais que não se conhecem dividem o consultório de uma terapeuta que não aparece, mas deixa instruções de como devem conduzir a sessão. Com Antônio Fagundes, Bruno Fagundes e outros. 90 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 100/R$ 120. Até abril.

Amigas, Pero no Mucho

A comédia de Célia Forte traz um encontro entre um grupo de amigas que fala sobre tudo e todos. O detalhe: elas são todas interpretadas por homens. Dir. José Possi Neto. Com Elias Andreato, Leandro Luna e outros. 80 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 3ª e 4ª, 21h. R$ 40/R$ 50. Até 27/3.

Só de Amor

Sob direção de Rodrigo Velloni, a atriz Mariana Santos apresenta solo de sua autoria no qual vive uma cantora que embala o público em meio a uma crise de pânico. 60 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 70/R$ 80. Até 28/3.

Homens no Divã

A comédia (foto acima) é uma versão do texto ‘Desesperados’, de Miriam Palma, sobre os dilemas masculinos enfrentados na psicanálise. 90 min. 14 anos. Dir. Darson Ribeiro. 90 min. 12 anos. Teatro Fernando Torres (685 lug.). R. Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, 2227-1025, metrô Tatuapé. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 24/3.

Gatão de Meia Idade

Dirigida por Eduardo Figueiredo, a comédia é uma adaptação dos quadrinhos de Miguel Paiva. Em cena, Oscar Magrini dá vida ao protagonista Gatão, que se envolve com diversas personagens femininas ­­– todas interpretadas por Leona Cavalli. 80 min. 16 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70/R$ 80. Até 31/3.

Na Cama com Molière

Sob direção de John Mowat, o novo trabalho do Commune — Coletivo Teatral propõe uma adaptação de ‘O Doente Imaginário’, última peça escrita por Molière. O ator Henrique Taubaté Lisboa, que comemora 50 anos de carreira, lidera o elenco. 80 min. 12 anos. Teatro Commune (99 lug.). R. da Consolação, 1.218, Consolação, 3476-0792. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 21/4.

As Guerreiras do Amor

Encenado pela primeira vez há 30 anos, o texto de Domingos de Oliveira ganha nova montagem, com direção de Isser Korik. Com nomes como André Mattos e Analice Pierre no elenco, a comédia reconta, com liberdade, a obra ‘Lisístrata’, de Aristófanes. 70 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 19h. R$ 40/R$ 70. Até 30/3.

Divórcio

Com dramaturgia de Franz Keppler e direção de Otávio Martins, a comédia conta a história de um ex-casal de advogados que se reencontra em uma ação de divórcio. 60 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. Sáb., 21h e 22h30; dom., 20h. R$ 50/R$ 70. Até 31/3.