Teatro: ‘De Todas as Maneiras que Há de Amar’, do Grupo Tapa, estreia em São Paulo

ESTREIA

Do dramaturgo americano Edward Albee, a peça De Todas as Maneiras que Há de Amar ganha montagem do Grupo Tapa. Baseada em um soneto da poeta inglesa Elizabeth Barrett, a produção, que tem direção de Eduardo Tolentino de Araujo, conta a história de um casal maduro que resolve fazer um balanço de todo o período em que viveram juntos, rememorando momentos alegres, tristes e brutais. Com Clara Carvalho e Brian Penido. 50 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa. Sala Atelier (50 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. Estreia hoje (24). 6ª, 21h; sáb. e dom., 19h30. R$ 50. Até 16/2.

‘O Camareiro’, com Tarcísio Meira, está entre as peças que voltaram aos palcos paulistanos neste ano:

Alma Despejada

Irene Ravache estrela o solo escrito por Andréa Bassitt e dirigido por Elias Andreato. A atriz vive Teresa, senhora que, depois de morta, faz sua última visita à casa da família. 80 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. 6ª, 21h30; sáb. e dom., 20h. R$ 70/R$ 80. Até 29/3.

Baixa Terapia

Na comédia dirigida por Marco Antonio Pâmio, três casais dividem o consultório de uma terapeuta que não aparece, mas deixa instruções de como devem conduzir a sessão. Com Antônio Fagundes, Mara Carvalho e outros. 90 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 19h. R$ 120. Até 29/3.

O Camareiro

Tarcísio Meira é Sir, um veterano ator que, durante a Segunda Guerra Mundial, luta para encenar, mais uma vez, a peça ‘Rei Lear’, de Shakespeare. Para isso, ele conta com Normam, seu fiel escudeiro, interpretado por Cássio Scapin. A direção é de Ulysses Cruz. 120 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 100/R$ 120. Até 2/2.

Condomínio Visniec

Dirigido por Clara Carvalho, o espetáculo é inspirado em seis monólogos presentes na coletânea ‘O Teatro Decomposto ou O Homem – Lixo’, do romeno Matéi Visniec. Com Ana Clara Fischer, Felipe Souza e outros. 55 min. 14 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb., 21h. R$ 30. Até sáb. (25).

Hamlet Cancelado

No solo, livremente inspirado em ‘Hamlet’, de Shakespeare, Vinícius Piedade dá vida a um ator que, inconformado com o cancelamento de sua montagem da obra do dramaturgo inglês, encena a peça sozinho, com trechos decorados por ele e com recursos cênicos abandonados. 90 min. 14 anos. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório. (175 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. 2ª, 19h. Grátis (retirar ingresso1h antes). Até 2ª (27).

Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante

Na peça do Grupo 3 de Teatro (Débora Falabella, Yara de Novaes e Gabriel Fontes Paiva), duas mulheres se encontram após uma delas ser violentada. 60 min. 16 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460, Morumbi, 3279-1520. A partir de 4ª (29). 4ª e 5ª, 20h. R$ 20. Até 13/2.

Ordinários

No espetáculo do grupo La Mínima, os atores Fernando Paz, Fernando Sampaio e Filipe Bregantim vivem improváveis soldados que precisam resgatar seu superior. A peça encerra a programação da mostra A_ponte: Cena do Teatro Universitário, que reúne produções universitárias vindas de nove Estados brasileiros. 70 min. 14 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (150 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Dom. (26), 19h. Grátis (reservas e informações pelo site: www.itaucultural.org.br).

Todos os Sonhos do Mundo

No solo dirigido por Rodolfo García Vázquez, Ivam Cabral faz performance em que costura o relato de experiências pessoais ligadas à depressão com a leitura de poemas, sobretudo de autores que também sofriam da doença, como os portugueses Mário de Sá-Carneiro e Florbela Espanca. 60 min. 12 anos. Satyros Um (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. A partir de dom. (26). Dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 40. Até 16/2.