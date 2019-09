Teatro: Daniel Dantas e Julia Lemmertz estrelam comédias em São Paulo

+ Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro atuam em Simples Assim, comédia inspirada em crônicas de Martha Medeiros, acerca do cotidiano e das relações atuais. Dir. Ernesto Piccolo. 80 min. 12 anos. Teatro Frei Caneca (620 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Estreia 6ª (6). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 100/R$ 120. Até 29/9.

+ Crimes Delicados, comédia de José Antônio Souza, ganha montagem dirigida por Marcus Alvisi. Em cena, Daniel Dantas, André Junqueira e Well Aguiar interpretam a história de um casal que trama o assassinato da empregada. A peça aborda, assim, temas como o abuso de poder. 70 min. 14 anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. Estreia sáb. (7). Sáb., 18h; dom., 16h. R$ 70. Até 29/9.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Chernobyl

Com texto da francesa Florence Valéro, a peça mostra o desespero de uma família em meio ao desastre nuclear. Dir. Bruno Perillo. Com Carolina Haddad, Joana Dória, Manuela Afonso e Nicole Cordery. 95 min. 14 anos. Sesc Consolação. Espaço Beta (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 2ª (9). 2ª e 3ª, 20h. R$ 6/R$ 20. Até 22/10.

Aquele Momento em que…

Sob direção de Val Pires, atores da ONG Doutores da Alegria apresentam espetáculo que trata dos desafios enfrentados pelos palhaços que atuam em hospitais de São Paulo. A dramaturgia é de Nereu Afonso. 70 min. 12 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Estreia sáb. (7). Sáb., 21h; dom., 19h. Grátis. Até 22/9.

Chão de Pequenos

A partir da história de dois jovens abandonados por suas famílias, a Companhia Negra de Teatro aborda em cena temas como a intolerância e o preconceito. 55 min. 12 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (12). 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 12/10.

Inhaí – Coisa de Viado

O Coletivo Inominável parte de eventos históricos e notícias recentes para propor uma reflexão sobre os desafios e preconceitos enfrentados por homossexuais, com relatos de homens gays que vivem em São Paulo. 80 min. 18 anos. Teatro Pequeno Ato (100 lug.). R. Teodoro Baima, 78, República, 99642-8350. Estreia 6ª (6). 6ª e sáb., 21h. R$ 40. Até 28/9.

Vereda da Salvação

A montagem, realizada por alunos formandos de uma turma da Escola de Atores Wolf Maya, propõe um estudo sobre a obra de Jorge de Andrade. A direção é de Hugo Coelho. 90 min. 12 anos. Teatro Nair Bello (201 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2414. Estreia 6ª (6). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 15/9.

Visceral

Com texto de Nanna Castro, o espetáculo une teatro e arte em uma instalação cênica, que permite ao público conferir as obras do personagem João Gabriel, um artista plástico que, prestes a inaugurar uma mostra, recebe um crítico em seu ateliê, tendo o auxílio de Alice, sua ‘segunda’ mãe. Ao longo da história, ele se envolve com Angélica, uma usuária de drogas. A direção do espetáculo é de Dan Rossetto, e a direção imersiva, de Paulo Gabriel. Estação Satyros (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. Estreia sáb. (7). Sáb. e dom., 18h; 2ª, 21h. R$ 20. Até 28/10.

Voltaire Rousseau

Lígia Pereira dirige texto de Jean-François Prévand, que traz os dois pensadores para uma história com aspectos ligados à atualidade brasileira. Na trama, Rousseau vai até o castelo onde vive Voltaire para desvendar a autoria de uma difamação que circula a seu respeito. Com Marcelo Andrade e Washington Luiz Gonzales. 60 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia 6ª (6). 6ª e sáb., 19h; dom. e 2ª, 20h. R$ 40. Até 13/10.