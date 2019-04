Teatro: confira uma seleção de peças baseadas em histórias reais

Bagagem

Marcio Ballas narra episódios de sua infância ligados à sua família – judeus, seus pais foram obrigados a migrar do Egito para o Brasil. Dir. Rhena de Faria. 60 min. 10 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 5ª, 21h. R$ 60. Até 27/6.

As Duas Mortes de Roger Casement

No espetáculo, a Cia. Ludens conta a vida do cônsul e revolucionário irlandês Roger Casement, que foi um dos precursores na luta pelos direitos humanos e um dos principais nomes dos movimentos pela independência da Irlanda. Dir. Domingos Nunez. 100 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (73 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. 4ª e 5ª, 20h30. R$ 40. Até 30/5.

Livro Ao Vivo

Jô Soares volta aos palcos para apresentar espetáculo solo humorístico no qual ele conta as divertidas histórias que marcaram a sua vida e que estão presentes nos dois volumes de seu best-seller ‘O Livro de Jô’. Prevista para estrear em 4/4, a peça foi adiada e finalmente chega à cidade. 75 min. 14 anos. Teatro Faap (486 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. Estreia 5ª (11). 5ª, 6ª e sáb., 21h. R$ 80. Até 29/6.

Tecelão. Trama Cênica Metropolitana

Marcos Damigo apresenta solo (foto acima) baseado em manuscritos de seu bisavô operário, morto em 1912 durante surto de meningite, em um período de intensas transformações urbanas em São Paulo. 60 min. 12 anos. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório. (170 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. 2ª, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 29/4.

Eu Sei Exatamente Como Você se Sente

A partir de monólogos do dramaturgo britânico Neil Barlett, a peça do Núcleo Experimental reúne depoimentos do próprio autor sobre como é ser homossexual na sociedade contemporânea. A direção é de Inês Aranha e Zé Henrique de Paula. 70 min. 14 anos. Teatro Municipal João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. 5ª e 6ª, 21h. R$ 20. Até 21/4.

Billy Elliot – O Musical

Baseado no filme dirigido por Stephen Daldry, que é inspirado na trajetória do britânico Philip Mosley, o musical foi sucesso na Broadway por mais de dez anos e, agora, ganha versão brasileira. Em cena, Carmo Dalla Vecchia e outros 49 atores interpretam a história do garoto que sonha em ser bailarino, apesar da oposição do pai. 170 min. Livre. Teatro Alfa (1.100 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 6ª, 20h30; sáb., 15h e 20h; dom., 14h e 18h30. R$ 75/R$ 310. Até 30/6.

O Frenético Dancin’ Days

Deborah Colker dirige o espetáculo, que resgata a história da boate que fez sucesso na noite carioca dos anos 1970. Um dos cinco amigos idealizadores do espaço, o jornalista Nelson Motta assina o texto do musical, ao lado de Patrícia Andrade. 120 min. 12 anos. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 4003-1212. 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 18h. R$ 75/R$ 170. Até 26/5.