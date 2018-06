Teatro: confira sete musicais para assistir em São Paulo

Seleção de espetáculos inclui versões brasileiras de grandes musicais da Broadway

A Pequena Sereia

Inspirado no filme da Disney, o musical (foto) ganha versão brasileira, com Tiago Abravanel e Fabi Bang no elenco. A direção é de Lynne Kurdziel-Formato. 150 min. Livre. Teatro Santander (959 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.401, Itaim Bibi, 4003-1022. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 20h; dom., 15h e 19h. R$ 75/R$ 280. Até 29/7.

A Noviça Rebelde

O consagrado musical da Broadway ganha montagem dirigida por Charles Möeller e Claudio Botelho. Estrelado por Malu Rodrigues e Gabriel Braga Nunes, o espetáculo reúne 45 atores e 18 músicos. 165 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 4ª a 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 75/R$ 310. Até 27/5.

Peter Pan – O Musical

Sob direção de José Possi Neto, a montagem da história de J. M. Barrie chega aqui na famosa versão da Broadway, encenada pela primeira vez em 1954. Mateus Ribeiro dá vida ao protagonista, ao lado de nomes como Daniel Boaventura (Capitão Gancho e Sr. Darling) e Bianca Tadini (Wendy). 140 min. Livre. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 5ª e 6ª, 20h30; sáb., 16h e 20h; dom., 17h. De 19 a 22/4, não haverá sessão. R$ 50/R$ 210. Até 15/7.

Ayrton Senna, O Musical

Com um elenco de 26 atores, cantores, bailarinos e acrobatas, o musical aborda a trajetória do piloto brasileiro, tri-campeão mundial de Fórmula 1. Com direção de Renato Rocha, o espetáculo busca ressaltar a personalidade e o caráter de Senna. 145 min. (com intervalo). Livre. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Sérgio Cardoso. (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 6ª, 20h30; sáb., 17h e 21h; dom., 18h30. R$ 50/150. Até 3/6.

MPB – Musical Popular Brasileiro

Com direção de Jarbas Homem de Mello, o espetáculo traz uma história que envolve a encenação de um… musical. Na trama, estrelada por Érico Brás e Adriana Lessa, uma empresa busca impressionar investidores estrangeiros com um espetáculo sobre o Brasil. 105 min. Livre. Teatro das Artes (448 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 20h. R$ 70/100. Até 15/7.

60! Década de Arromba

Assinado por Frederico Reder e Marcos Nauer, o musical faz um panorama dos anos 1960. Em cena, Wanderléa representa a Jovem Guarda. 180 min. (com intervalo). 12 anos. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. 5ª e 6ª, 20h30; sáb., 21h; dom., 17h. R$ 50/R$ 220. Até 1º/5.

Amor Barato – O Romeu e Julieta dos Esgotos

Com 37 canções originais, o espetáculo une referências reais, fábulas tradicionais e histórias de amor clássicas para narrar o romance entre Dona e Dom, membros de famílias poderosas rivais, em uma trama que se passa nos subterrâneos de uma metrópole. Dir. Fábio Espírito Santo e Ana Paula Bouzas. 80 min. 16 anos. Teatro Itália (290 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. Estreia 5ª (19). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 31/5.