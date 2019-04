Teatro: confira oito solos para assistir em São Paulo

Amanheceu

No solo, a atriz Juliana Bebé transita entre a comédia e o drama para expor diversas formas de violência contra a mulher. Na trilha, há uma música composta por Milton Nascimento especialmente para o espetáculo. 60 min. 12 anos. Casa de Teatro de Utopias. R. Duílio, 46, Lapa, 94109-3191. 2ª, 20h30. R$ 40. Até 29/4.

Bagagem

Marcio Ballas narra episódios de sua infância ligados à sua família – judeus, seus pais foram obrigados a migrar do Egito para o Brasil. Dir. Rhena de Faria. 60 min. 10 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 5ª, 21h. R$ 60. Até 27/6.

De Volta a Reims

Escrita por Reni Adriano e dirigida por Cácia Goulart, a peça é inspirada no relato autobiográfico do filósofo francês Didier Eribon. Em cena, Pedro Vieira interpreta a história de um intelectual que retorna à sua terra natal e encontra um cenário político completamente diferente do que o de 30 anos atrás. 90 min. Livre. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (73 lug.). R. Capote Valente, 1.323, metrô Sumaré, 3801-1843. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 26/5.

Livro Ao Vivo

Jô Soares volta aos palcos para apresentar espetáculo solo humorístico no qual ele conta as divertidas histórias que marcaram a sua vida e que estão presentes nos dois volumes de seu best-seller ‘O Livro de Jô’. 75 min. 14 anos. Teatro Faap (486 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 5ª, 6ª e sáb., 21h. R$ 80. Até 29/6.

A Queda

Dirigido por Nelson Baskerville, o solo de Marcello Airoldi (foto acima) mostra um homem em queda livre, com um pássaro a lhe arrancar as vísceras – uma metáfora para a renovação de valores e crenças do personagem. 60 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (60 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª, 6ª e sáb., 21h30; dom. e fer., 18h30. R$ 20. Até 5/5.

A Noviça Mais Rebelde

Na comédia, Wilson de Santos interpreta a Irmã Maria José, uma freira que canta, dança e conta histórias de seu passado nada santo. A direção é de Marcelo Médici. De Dan Goggin. 90 min. 12 anos. Teatro Novo (497 lug.). R. Domingos de Moraes, 348, V. Mariana, 3542-4680. Sáb., 18h. R$ 60. Até 25/5.

Se Fosse Fácil, Não Teria Graça

Partindo do relato pessoal do diagnóstico de esclerose múltipla, o palhaço e ator Nando Bolognesi faz um ‘sitdowntragedy’ bem-humorado sobre sua situação. 80 min. 14 anos. Tucarena (150 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 26/5.

Tecelão. Trama Cênica Metropolitana

Marcos Damigo apresenta solo baseado em manuscritos de seu bisavô operário, morto em 1912 durante surto de meningite, em um período de intensas transformações urbanas em São Paulo. 60 min. 12 anos. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório. (170 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. 2ª, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 29/4.