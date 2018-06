Teatro: confira dicas de peças para ver esta semana em São Paulo

ESTREIAS

Pança

No solo (foto abaixo) escrito por Leo Lama, o ator Beto Magnani dá vida ao braço direito de Dom Quixote, poderoso que comanda a maior potência econômica do planeta. Dir. Robert Coelho. 55 min. 16 anos. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (40 lug.). R. Teodoro Baima, 94, V. Buarque, 3259-6409. Estreia 5ª (3). 4ª e dom., 20h; 5ª, 6ª e sáb., 21h. R$ 30. Até 27/5.

Vidros Arriados

Com texto de Antonio Ranieri e direção de Marcio Macena, a comédia romântica traz o encontro entre dois homens: um é um pai de família insatisfeito; o outro, um gay em busca do lar perfeito. 70 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia 4ª (2). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 28/6.

Nem Aqui, Nem Lá

A primeira produção da Cia. Foras da Lei tem dramaturgia de Cássio Pires. A peça mostra dois irmãos policiais ( Danielli Guerreiro e João Carlos Gomes) que analisam momentos críticos de suas vidas. Dir. Ricardo Lelis. 50 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia 6ª (27). 6ª, 21h. R$ 50. Até 25/5.

No Não Longe

Na peça da Crua Cia, com texto e direção de Alexandre Leal, a atriz Natalía Moço interpreta dois personagens: o coronel homem e o coronel bicho, que narram as memórias da paixão de um coronel por uma moça com cheiro de pitanga. 50 min. 16 anos. SP Escola de Teatro (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. Estreia 6ª (27). 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 14/5.

REESTREIAS

Aproximando-se de A Fera na Selva

Escrita por Marina Corazza e dirigida por Malú Bazán, a peça tem como inspiração a novela ‘A Fera na Selva’, de Henry James. Do mesmo modo, o espetáculo parte das biografias do autor e da escritora Constance Fenimore Woolson, com quem ele mantinha intensa amizade. Com Gabriel Miziara e Helô Cintra. 60 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (30 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. A partir de 5ª (3). 5ª a sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 30. Até 2/6.

Como Se Fora Esta Noite

Com dramaturgia de Analy Alvarez e direção de Marcus Cardeliquio, a peça traz as histórias de uma mãe e uma filha, que se passam em tempos diferentes, mas se fundem ao longo da trama. Mercedes, a mãe, vive nos anos 1950 e reflete sobre sua condição de esposa submissa. Clara, a filha, é uma jovem nos anos 1980, que tenta entender sua insegurança e inadequação familiar. 60 min. 16 anos. Teatro Commune (85 lug.). R. da Consolação, 1.218, Consolação, 3476-0792. A partir de 6ª (27). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 20/5.

Hollywood

Com direção de Gustavo Paso, a peça encerra a Trilogia Mamet, em que a Cia. Teatro Epigenia parte de textos do americano David Mamet. A trama mostra dois sócios em conflito entre a realização de um filme comercial ou outro, sobre questões importantes da humanidade. Com Rubens Caribé e outros. 75 min. 14 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. A partir de 3ª (1º). 3ª e 4ª, 20h. R$ 30. Até 23/5.

CIRCO

1st Cirque International Festival of Brazil Contest

Edição brasileira do evento criado há 40 anos pelo príncipe de Mônaco Rainier III, o evento reúne mais de 30 números e jurados como Eugene Chaplin. Anhembi. R. Prof. Milton Rodrigues, Santana. 4ª (2), 21h; 5ª (3), 14h; 4 e 5/5, 17h30 e 21h; 6/5, 18h. R$ 180/R$ 260 (4ª e 5ª, esgotado). Inf.: bit.ly/cirqfest