Teatro: confira dicas de peças para ver esta semana em São Paulo

ESTREIA

Insones

Com texto de Victor Nóvoa e direção de Kiko Marques, a peça mostra quatro personagens passam 365 noites em claro aguardando o ano seguinte. São abordados, assim, temas como o atual excesso de estímulos. 55 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (21). 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 21/7.

MAIS UMA CHANCE

Carmen

O diretor Nelson Baskerville e o dramaturgo Luiz Faria reinventam o romance de Prosper Mérimée, clássico francês que inspirou a famosa ópera de Georges Bizet. No enredo, marcado pela cultura cigana, uma mulher transgressora vive uma paixão trágica. Com Natalia Gonsales, Flávio Tolezani e Vitor Vieira. 60 min. 12 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. A partir de sáb. (16). 6ª, 21h; sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 50. Até 29/7.

Boca de Ouro

Na adaptação de Gabriel Vilella para a obra de Nelson Rodrigues, o palco é transformado em uma gafieira, na qual se revelam detalhes da morte do bicheiro interpretado por Malvino Salvador. No elenco, há ainda nomes como Lavínia Pannunzio, Mel Lisboa e Claudio Fontana. As sessões integram o 1º Festival Teatro Vivo. 100 min. 14 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. 6ª (15), 20h; sáb. (16), 21h; dom. (17), 19h. R$ 50.

ÚLTIMA CHANCE

Aula Magna com Stálin

Na peça, que parte de texto do britânico David Pownall, o público acompanha o encontro de personagens históricos: Stálin, Jhdanov, Prokofiev e Shostakovich – interpretados por Eduardo Semerjian, Luiz Damasceno, Carlos Palma e André Garolli. A direção é de William Pereira. 120 min. (com intervalo). 16 anos. Teatro Municipal João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. 6ª, 21h; sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 20. Até dom. (17).

Leopoldina, Independência e Morte

Com direção de Marcos Damigo, destaca a atuação política da imperatriz na história brasileira, mostrando aspectos como sua aliança com José Bonifácio. Com Sara Antunes e Joca Andreazza. 80 min. 12 anos. CCBB (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 4ª, 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Sessões extras: sáb. (16) e 5ª (21), 17h. R$ 20. Até 5ª (21).

EM CARTAZ

O Escândalo Philippe Dussaert

Marcos Caruso protagoniza montagem de texto do francês Jacques Mougenot. Sob direção de Fernando Philbert, ele narra a história de um pintor que busca o sentido do ‘nada’. Com obras cada vez mais valiosas, ele se envolve em um escândalo que leva a reflexões bem humoradas sobre os ‘limites’ da arte contemporânea. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80. Até 29/7.

O Leão no Inverno

Ulysses Cruz dirige montagem do texto de James Goldman, que mostra intrigas que ocorrem no castelo do Rei Henrique II, da Inglaterra. O elenco traz nomes como Regina Duarte, Leopoldo Pacheco e Caio Paduan. 100 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 80. Até 29/7.