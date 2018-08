Teatro: confira dez peças em cartaz com ingressos por até R$ 30

Anatol

O texto do austríaco Arthur Schnitzler ganha montagem do Grupo Tapa. No enredo, um homem busca prazer em diferentes relações desprovidas de afeto. Dir. Eduardo Tolentino de Araujo. 110 min. 14 anos. Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 26/8.

Arrufos

Do Grupo XIX de Teatro, a peça, de 2007, é resultado de uma pesquisa em torno da história do amor privado no Brasil e seus desdobramentos até os dias de hoje. A direção de arte é de Renato Bolelli Rebouças, vencedor do Prêmio Shell por este espetáculo. 80 min. 14 anos. Caixa Cultural São Paulo (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 5ª a dom., 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h do dia do espetáculo). Até 26/8.

Cobra na Geladeira

O texto do canadense Brad Fraser ganha montagem dirigida por Marco Antônio Pâmio. A peça, que conta a história de jovens que vivem em uma casa misteriosa, aborda temas como consumismo, dependência química e autocobrança dos jovens. 100 min. 16 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 16/9.

Dario Fo em Dose Dupla

O grupo Santa Víscera Teatro reúne dois solos do italiano Dario Fo. ‘O Primeiro Milagre’, com Marco Antonio Barreto, mostra um olhar cômico para a saga do menino Jesus. E ‘Sempre Aquela Velha História…’, com Graciane Pires, fala sobre as dificuldades e os prazeres da vida feminina. 90 min. 16 anos. Hangar Teatro (40 lug.). R. Conselheiro Brotero, 305, Barra Funda, 96454-8277. 6ª, 21h. R$ 30. Até 7/9.

Favor Beber o Leite, Senão Estraga

Na peça, as memórias de seis atores são trabalhadas em uma linguagem que mescla teatro, dança e videoarte. É a segunda obra do Coletivo Cronópio, com dramaturgia e direção de Alice Nogueira. 70 min. 12 anos. CCSP. Sala Adoniran Barbosa (120 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 3ª e 4ª, 20h. R$ 10. Até 29/8.

Insetos

A Cia. dos Atores celebra seus 30 anos com a estreia de adaptação de texto de Jô Bilac (foto abaixo). Sob direção de Rodrigo Portella, o grupo apresenta 12 quadros que traçam um paralelo entre a realidade dos insetos e diferentes comportamentos humanos da atualidade. 80 min. 14 anos. CCBB (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 6ª, sáb., 2ª, 4ª e 5ª, 20h; dom., 18h. R$ 20. Até 20/8.

O Mal-entendido

Ivan Andrade dirige montagem da obra de Albert Camus, cuja trama parte da história de uma mãe e uma filha que matam hóspedes do hotel do qual são proprietárias. No elenco, Maria do Carmo Soares, Lara Córdulla, Helio Cicero e outros. 80 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 25/8.

Mateus, 10

O grupo Tablado de Arruar volta a apresentar o espetáculo, cujo enredo narra a história de um pregador obcecado pela passagem bíblica ‘Mateus, 10’. Ele passa a querer fundar uma nova doutrina, com todas as forças, e mergulha em profunda crise pessoal. O texto é de Alexandre Dal Farra, que divide a direção com João Otávio. 110 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (25 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 3ª e 4ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 5/9.

A Milionária

A comédia escrita nos anos 1930 por Bernard Shaw ganha montagem dirigida por Thiago Ledier. Com nomes como Sergio Mastropasqua e Chris Couto no elenco, a peça gira em torno de temas como dinheiro e direitos dos trabalhadores. 100 min. 14 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 26/8.

A Última Peça

Escrita por Inez Viana e dirigida por Danilo Grangheia, com colaboração artística de Grace Passô, a peça parte da dificuldade que uma atriz e um ator têm ao se encontrar para escrever uma dramaturgia sobre uma mulher desmemoriada. 60 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (78 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª, 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 2/9.