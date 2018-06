Teatro: confira dez boas peças em cartaz em São Paulo

O Escândalo Philippe Dussaert

Marcos Caruso protagoniza montagem de texto do francês Jacques Mougenot. Sob direção de Fernando Philbert, ele conta a história de um pintor francês que tem a trajetória marcada por sua busca pelo sentido do ‘nada’. Com obras cada vez mais valiosas, ele se envolve em um escândalo que leva a uma uma série de reflexões bem humoradas sobre os ‘limites’ da arte contemporânea. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80. Até 1º/7.

O Leão no Inverno

Ulysses Cruz dirige montagem do texto de James Goldman, que mostra intrigas que ocorrem no castelo do Rei Henrique II, da Inglaterra. O elenco traz nomes como Regina Duarte, Leopoldo Pacheco e Caio Paduan.100 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 80. Até 29/7. Confira entrevista com o diretor.

A Noite de 16 de Janeiro

Além de dirigir a peça, Jô Soares atua como o juiz da história publicada em 1934 pela escritora russo-americana Ayn Rand, que mostra o julgamento de uma mulher acusada de matar o amante. O elenco traz atores como Cassio Scapin, Erica Montanheiro, Guta Ruiz e Norival Rizzo. Aliás, o público também tem seu papel: a cada sessão, 12 pessoas da plateia são convidadas a participar do ‘Conselho de Sentença’ – o que faz cada final ser diferente. 110 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 100. Até 9/12.

Love, Love, Love

O Grupo 3 de Teatro, formado por Débora Falabella, Yara de Novaes e Gabriel Fontes Paiva, apresenta montagem de texto do britânico Mike Bartlett. Com direção de Eric Lenate, a peça é ambientada em Londres e contempla um arco temporal que vai de 1967 a 2014 – ao longo do qual se revela uma trajetória familiar. O público acompanha, assim, como o contexto político e social de cada época molda o comportamento dos personagens. 110 min. 14 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 60. Até 27/5.

A Profissão da Sra. Warren

Escrita por Bernard Shaw, a peça ganha montagem dirigida por Marco Antônio Pâmio. Na história, a universitária Vivie Warren (Karen Coelho) aluga uma casa de campo para estudar. Criada longe do lar, passa a receber a visita de amigos da mãe, como um arquiteto (Mário Borges) e um barão milionário (Sergio Mastropasqua). No contato com eles, a jovem descobre que sua mãe, a Sra. Warren (Clara Carvalho), comanda uma rede internacional de bordéis. 100 min. 12 anos. Masp. Auditório (376 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30/R$ 50. Até 1º/7.

Molière

O texto da mexicana Sabina Berman traz o embate entre os dramaturgos Molière (Matheus Nachtergaele) e Racine (Elcio Nogueira Seixas), representantes da comédia e da tragédia na França do século 17. O elenco ainda conta com nomes como Renato Borghi e Georgette Fadel. A direção é de Diego Fortes. 120 min. 16 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/sesisp). Até 29/7.

Diálogo Noturno com um Homem Vil

Escrita em 1952 pelo suíço Friedrich Dürrenmatt, a peça ganha uma nova montagem dirigida por Roberto Lage, depois de 30 anos. Em cena, Aílton Graça dá vida a Escritor, um intelectual africano perseguido pelo Estado, que tem um encontro com Carrasco, encarregado de executá-lo. 60 min. 14 anos. Ágora Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 664, Bela Vista, 3284-0290. 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h30; dom., 19h. R$ 60. Até 24/6.

A Procura de Emprego

Ao lado de Rubens Rewald, o crítico e cineasta Jean-Claude Bernardet estreia na direção teatral com montagem de texto escrito em 1970 pelo francês Michel Vinave. A peça traz Eucir de Souza como Fage, um diretor de vendas desempregado que tem de lidar com problemas familiares – como a gravidez da filha, uma militante comunista. Em colapso financeiro e psicológico, ele é entrevistado por uma recrutadora, vivida por Magali Biff. 100 min. 12 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (221 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 10/6.

Fedra

Sob direção de Roberto Alvim, o grupo Club Noir estreia peça a partir da versão de Jean Racine para a tragédia de Eurípides. Em cena, Juliana Galdino dá vida a Fedra. Casada com Teseu, ela declara seu amor pelo enteado Hipólito, quando o marido é dado como morto. O texto já teve encenação de Augusto Boal em 1986, com Fernanda Montenegro. A nova montagem, com nomes como Luis Fernando Pasquarelli e Christian Malheiros, busca discutir a sexualidade feminina. 60 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Teatro (302 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª a sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 27/5.

Aproximando-se de A Fera na Selva

Escrita por Marina Corazza e dirigida por Malú Bazán, a peça tem como inspiração a novela ‘A Fera na Selva’, de Henry James. Do mesmo modo, o espetáculo parte das biografias do autor americano (naturalizado britânico) e da escritora Constance Fenimore Woolson, com quem ele mantinha intensa amizade. Com Gabriel Miziara e Helô Cintra. 60 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (30 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. 5ª a sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 30. Até 2/6.