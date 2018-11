Teatro: confira boas peças para ver neste fim de ano em São Paulo

1984

A obra de George Orwell ganha montagem dirigida por Zé Henrique de Paula, que explora as dicotomias entre realidade e ficção presentes na distopia, que revela o funcionamento dos regimes totalitários a partir da história do personagem Winston Smith. Com Carmo Dalla Vecchia, Rodrigo Caetano e outros. 110 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 60. Até 6/12.

Casa de Bonecas – Parte 2

Assinada por Lucas Hnath, a continuação de ‘Casa de Bonecas’, de Ibsen, ganha versão brasileira com direção de Regina Galdino. Marília Gabriela dá vida à protagonista Nora Helmer, que volta ao lar 15 anos após abandonar o marido, Torvald (Luciano Chirolli), e os filhos. 100 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 80. Até 2/12.

A Cantora Careca

Sob direção de Eduardo Tolentino de Araujo, o Grupo Tapa realiza montagem (foto abaixo) do texto escrito em 1949 pelo francês Eugéne Ionesco, que traz diálogos absurdos e irônicos entre os seis personagens. 60 min. 12 anos. Tusp (100 lug.). R. Maria Antônia, 294, V. Buarque, 3123-5222. Sáb., 19h; dom., 18h. R$ 30. Até 16/12.

Doze Homens e Uma Sentença

Encenado pelo Grupo Tapa, o espetáculo retrata um júri composto por 12 pessoas que decide se condena à morte um jovem acusado de assassinar o pai. Dir. Eduardo Tolentino de Araujo. Com Bruno Barchesi, Sérgio Mastropasqua e outros. 100 min. 12 anos. Tusp (100 lug.). R. Maria Antônia, 294, V. Buarque, 3123-5222. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 20h30. R$ 40. Até 16/12.

Estado de Sítio

Com direção de Gabriel Villela, a peça é uma adaptação do texto do filósofo Albert Camus. Nela, uma cidade assolada pela Peste (Elias Andreato) é usada para tratar de totalitarismo e medo. 90 min. 14 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e sáb, 21h; dom. e fer., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 16/12.

Eu Estava em Minha Casa e Esperava que a Chuva Chegasse

Com texto de Jean-Luc Lagarce e direção de Antunes Filho, a peça acompanha as narrativas de cinco mulheres que esperam a volta do caçula da família. 70 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª e sáb., 21h; dom. e fer., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 16/12.

Jornada de um Imbecil até o Entendimento

A obra de Plínio Marcos ganha montagem dirigida por Helio Cicero. A trama, cuja encenação traz clowns e a linguagem do realismo fantástico, narra articulações e malandragens de seis amigos que sobrevivem de esmolas em uma cidade grande. 130 min. 14 anos. CCSP (130 lug.). R. Vergueiro, 100, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 16/12.

A Noite de 16 de Janeiro

Além de dirigir a peça, Jô Soares atua como o juiz da história publicada em 1934 pela escritora russo-americana Ayn Rand, que mostra o julgamento de uma mulher acusada de matar o amante. O elenco traz atores como Cassio Scapin, Erica Montanheiro, Guta Ruiz e Norival Rizzo. Aliás, o público também tem seu papel: a cada sessão, 12 pessoas da plateia são convidadas a participar do ‘Conselho de Sentença’ – o que faz cada final ser diferente. 110 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 120. Até 9/12.

Teatro para quem Não Gosta

A peça teve a temporada prorrogada para o dia 15/11. O ator Marcelo Médici se desdobra em 20 papéis, ao lado de Ricardo Rathsam, que dá vida a outros 12 personagens. Juntos, eles encenam a história do teatro, passando por seus diferentes gêneros. 90 min. 14 anos. Teatro Faap (500 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 5ª, 21h. R$ 90. Até 15/12.

Terrenal – Pequeno Mistério Ácrata

Os atores Danilo Grangheia, Celso Frateschi e Fernando Eiras atuam em peça de Mauricio Kartun baseada na história de Caim e Abel. Dir. Marco Antonio Rodrigues. 100 min. 16 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 6/R$ 20. Até 16/12.