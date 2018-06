Teatro: confira as peças que estreiam esta semana em São Paulo

Nem Princesas, Nem Escravas

O Teatro do Ornitorrinco celebra seus 40 anos com a estreia da peça. Sob direção de Cacá Rosset, as atrizes Christiane Tricerri, Angela Dippe e Rachel Ripane encenam conflitos femininos. 90 min. 14 anos. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia sáb. (19). Sáb., 19h30; dom., 16h; 2ª, 20h. R$ 30. Até 9/7.

O Leão no Inverno

Ulysses Cruz dirige montagem do texto de James Goldman, que mostra intrigas que ocorrem no castelo do Rei Henrique II, da Inglaterra. O elenco traz nomes como Regina Duarte, Leopoldo Pacheco e Caio Paduan.100 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 80. Até 29/7. Confira entrevista com o diretor.

Bagagem

Marcio Ballas narra episódios de sua infância ligados à sua família – judeus, seus pais foram obrigados a migrar do Egito para o Brasil. Dir. Rhena de Faria. 60 min. 12 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Estreia 6ª (18). 5ª e 6ª, 21h. R$ 60. Até 27/7.

Epidemia Prata

Sob direção de Georgette Fadel, a Cia. Mungunzá de Teatro comemora seus dez anos com a estreia da peça. O trabalho traz um olhar do elenco para os meninos que fazem malabares nos faróis, costurado com o mito da Medusa. 80 min. 14 anos. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Estreia 4ª (23). 4ª, 5ª e 6ª, 21h. R$ 12/R$ 40. Até 15/6.

As 3 Uiaras de SP City

Com direção de Diego Moschkovish, a peça abre a Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos deste ano. O enredo aborda a violência sofrida pela população trans e travesti entre a década de 1980 e a atualidade. Com Danna Lisboa, Verônica Valenttino, Diego Chilio e outros. 90 min. 14 anos. CCSP. Espaço Cênico Ademar Guerra (100 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 6ª (18). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 10/6.

Uma Gaivota – Diagnóstico de Uma Tragédia

Livremente inspirada na obra ‘A Gaivota’, de Anton Chekhov, a peça inaugura o teatro da Casa Aguinaldo Silva de Artes. Silva, conhecido pela autoria de novelas, assina a supervisão artística, e Rafael Schmitt dirige o espetáculo. 70 min. 16 anos. R. Major Sertório, 476, V. Buarque, 3213-8754. Estreia sáb. (19). Sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50. Até 3/6.

Jogos na Hora da Sesta

O Grupo MaMeMi encena texto da polonesa Roma Mahieu, cujo enredo mostra crianças que brincam no parque enquanto demonstram a brutalidade aprendida com os adultos. Escrita durante a ditadura argentina, a peça trouxe personagens infantis para driblar a censura ao falar de opressão. Dir. Sérgio Marques. 60 min. 14 anos. Vila Maria Zélia (50 lug.). R. Mário Costa, 13, Belém, 2081-4647. Estreia sáb. (19). Sáb., 20h; dom., 17h. R$ 40. Até 10/6.

Lobo

Em cena, a diretora, atriz e autora Carolina Bianchi é acompanhada por 15 performers homens. A peça traz uma sequência de imagens não lineares que abordam temas como instinto e civilização, evocando desde o barroco italiano até filmes de terror dos anos 1970. 120 min. 18 anos. Teatro de Contêiner (99 lug.). R. dos Gusmões, 43, metrô Luz, 97632-7852. Estreia 5ª (24). 5ª e 6ª, 21h. R$ 30. Até 15/6.

Pequeno-burgueses, Rapsódia em Duas Partes

Montagem de texto do russo Máximo Gorki, a peça gira em torno dos questionamentos e das contradições de jovens irmãos intelectuais de uma família pequeno-burguesa russa, os Bessiêmenov. Ao redor deles, três pensionistas aparecem como contraponto ideológico. Dir. Paulo Maeda. 180 min. 14 anos. Habitat Cultural (30 lug.). R. Capitão Rabelo, 279, Jd. São Paulo, 98671-3073. Estreia sáb. (19). Sáb. e dom., 19h. R$ 30. Até 24/6.