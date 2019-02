Teatro: confira as estreias da semana em São Paulo

Fauna

Sem divisão física entre público e elenco, a ‘peça-conversa’ do Quatroloscinco – Teatro do Comum (foto), de Minas Gerais, propõe reflexões sobre temas como violência, desejo e liberdade. Dir. Italo Laureano. 80 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (50 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 6ª (15). 5ª, 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 10/3.

5 Homens e um Segredo

Roberto Pirilo, Carlos Bonow, Iran Malfitano, Renato Scarpin e Cláudio Andrade interpretam versão do texto ‘The Irish Curse’, de Martin Casela, assinada por Aloisio de Abreu e dirigida por Alexandre Reineck. 90 min. 14 anos. Teatro Shopping West Plaza. Sala Laura Cardoso (140 lug.). Av. Francisco Matarazzo, s/nº, Água Branca, 4858-1421. Estreia 6ª (15). 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 70. Até 31/3.

Pornoteobrasil

O Tablado de Arruar encena texto de Alexandre Dal Farra, que divide a direção com Clayton Mariano. Com reflexões sobre o Brasil contemporâneo, a peça mostra diferentes perspectivas sobre um mesmo caso, que não se pode afirmar ser um acidente ou um atentado. 90 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (25 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 5ª (21). 5ª, 6ª e sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 6/4.

ESPECIAL

+ Em campanha de ajuda ao Espaço Elevador, que está passando por dificuldades financeiras, a Cia. Elevador de Teatro Panorâmico volta a apresentar ‘Loucura’ (foto), monólogo com direção de Marcelo Lazzaratto e atuação de Gabriel Miziara. O texto é livremente inspirado na obra de grandes autores da literatura mundial. A verba dos ingressos será destinada à sede do grupo. Espaço Elevador (50 lug.). R. 13 de Maio, 222, Bela Vista, 3477-7732. Hoje (15) e sáb. (16), 21h. R$ 30 (contribuição mínima).

frequência_ausente.doc

A ExCompanhia de Teatro apresenta uma instalação interativa, com dramaturgia desenvolvida para o espaço do Sesc Avenida Paulista. O grupo convida o público a participar de uma experiência imersiva pelos andares do prédio, para encontrar os vestígios de um ator que sumiu no dia da estreia de um monólogo no local. O roteiro dura cerca de uma hora, com saídas individuais a cada dez minutos, das 14h às 17h. Sesc Avenida Paulista. Arte II. Av. Paulista, 119, Bela Vista, 3170-0800. Estreia 5ª (21). 5ª a sáb., 14h/17h. Grátis. Até 16/3.

Odisseia

Na peça, inspirada na obra de Homero, atores da Cia. Hiato apresentam ‘odisseias’ pessoais e coletivas, que oscilam entre realismo e fantasia. Unindo essas tramas com alusões a diferentes cenas do poema épico, o grupo busca mostrar como os homens podem ser igualmente ordinários e míticos. As sessões fazem parte das celebrações dos dez anos do grupo. 270 min. (com dois intervalos). 18 anos. Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. 6ª (15), 19h; sáb. (16) e dom. (17), 18h. R$ 20.