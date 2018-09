Teatro: confira 10 peças em São Paulo inspiradas em obras de autores consagrados

Megera Domada

Na adaptação da obra de Shakespeare dirigida por Aimar Labaki, Agnes Zuliani e Rogério Brito revezam-se nos papéis da história das irmãs Catarina e Bianca e de seus pretendentes. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 14/10.

O Grande Inquisidor – Século XXI

Celso Frateschi encena sua terceira versão da obra de Dostoievski. Na peça (foto abaixo), que se passa em São Paulo, Cristo retorna à terra e é sumariamente condenado e executado. 60 min. 14 anos. Ágora Teatro (60 lug.). R. Rui Barbosa, 664, Bela Vista, 3284-0290. Sáb. e dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 50. Até 29/10.

Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

Com direção de Zé Henrique de Paula e atuação de nomes como André Frateschi, Bruna Guerin e Gabriel Leone, o musical criado por Dave Malloy traz ares contemporâneos para uma passagem de ‘Guerra e Paz’, de Tolstoi. Encenado em passarelas, o espetáculo remonta a um clube russo do início do século 19. Aliás, o público pode degustar, a partir de 1h30 antes das sessões, um menu típico (R$ 130) preparado pelo chef Mario Azevedo (vendas pelo site: bit.ly/menu1812). 150 min. 12 anos. 033 Rooftop (404 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.401, Itaim Bibi, 4003-1022. 6ª, 21h30; sáb., 16h e 21h30; dom., 19h30. R$ 130/R$ 160. Até 25/11.

Casa de Bonecas – Parte 2

Assinada por Lucas Hnath, a continuação de ‘Casa de Bonecas’, de Ibsen, ganha versão brasileira com direção de Regina Galdino. Marília Gabriela dá vida à protagonista Nora Helmer, que volta ao lar 15 anos após abandonar o marido, Torvald (Luciano Chirolli), e os filhos. 100 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 80. Até 2/12.

O Rei do Mundo – Uma Comédia Sobrenatural

Primeira comédia dirigida por Roberto Alvim, a peça é livremente inspirada na obra ‘Peer Gynt’, de Ibsen. Protagonizada por Eduardo Sterblitch – que atua com nomes como Louise D’Tuani e Diego Becker –, a história acompanha a trajetória de Pedro Peregrino, personagem sem escrúpulos que deseja ser o rei do mundo. 80 min. 14 anos. Teatro Procópio Ferreira (624 lug.). R. Augusta, 2.823, Jd. Paulista, 3083-4475. 5ª, 21h. R$ 60. Até 27/9.

A Milionária

A comédia escrita nos anos 1930 por Bernard Shaw tem montagem (foto abaixo) dirigida por Thiago Ledier. Com nomes como Sergio Mastropasqua e Chris Couto no elenco, a peça gira em torno de temas como dinheiro e direitos dos trabalhadores. 100 min. 14 anos. Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 23/9.

Cérebro_Coração

Em cena, a atriz Mariana Lima faz uma ‘aula-performance’. Inspirada na obra de Proust, ela aborda memória, linguagem e neurociência. Dir. Enrique Diaz e Renato Linhares. 70 min. 14 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos (90 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª e sáb., 21h30; dom. e fer., 18h30. R$ 9/R$ 30. Até 23/9.

A(R)MAR

Na peça dirigida por Paulo Azevedo, a Suacompanhia parte de conto do argentino Julio Cortázar para explorar o jogo de afetos entre um homem e uma mulher. 70 min. 14 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lu g.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 6ª, sáb. e 2ª, 19h30; dom., 20h. R$ 40. Até 1º/10.

Um Panorama Visto da Ponte

Sob direção de Zé Henrique de Paula, os atores Rodrigo Lombardi e Sergio Mamberti estrelam texto de Arthur Miller, que traz temas como imigração e intolerância. 100 min. 14 anos. Teatro Raul Cortez (513 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80. Até 25/11.

A Noite de 16 de Janeiro

Além de dirigir a peça, Jô Soares atua como o juiz da história publicada em 1934 pela escritora russo-americana Ayn Rand, que mostra o julgamento de uma mulher acusada de matar o amante. O elenco traz atores como Cassio Scapin, Erica Montanheiro, Guta Ruiz e Norival Rizzo. Aliás, o público também tem seu papel: a cada sessão, 12 pessoas da plateia são convidadas a participar do ‘Conselho de Sentença’ – o que faz cada final ser diferente. 110 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 120. Até 9/12.