Teatro: comédias com Mônica Martelli e Marcelo Médici estão entre as estreias da semana

Minha Vida em Marte

Na continuação de ‘Os Homens São de Marte… e É pra Lá que Eu Vou’, a personagem Fernanda, interpretada por Mônica Martelli (foto), encara os dramas da vida conjugal. 70 min. 14 anos. Teatro Procópio Ferreira (641 lug.). R. Augusta, 2.823, Jd. Paulista, 3083-4475. Estreia 6ª (17). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 100/R$ 120. Até 22/12.

Teatro para quem Não Gosta

O ator Marcelo Médici se desdobra em 20 papéis, ao lado de Ricardo Rathsam, que dá vida a outros 12 personagens. Juntos, eles encenam a história do teatro, passando por seus diferentes gêneros. 90 min. 14 anos. Teatro Faap (500 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. Estreia 5ª (23). 5ª, 21h. R$ 90. Até 27/9.

Movimento em Nina ou da Fragilidade das Gaivotas Empalhadas

Denise Weinberg dirige o Coletivo Culturas em Movimento em encenação de texto de Matéi Visniec, que traz personagens de ‘A Gaivota’, de Chekhov. 90 min. 14 anos. CCSP. Porão (60 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 3ª (21), 19h30. 3ª e 5ª, 21h; 4ª, 17h e 21h. R$ 20 (4ª, 17h: R$ 10). Até 27/9.

Abre a Janela e Deixa Entrar o Ar Puro e o Sol da Manhã

Com direção de André Garolli, a Cia. de Teatro As Moças encena texto de Antônio Bivar. A trama parte da amizade de duas mulheres condenadas à prisão perpétua. 75 min. 14 anos. CCSP. Espaço Ademar Guerra (60 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 6ª (17). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 23/9.

Ledores no Breu

Nas comemorações de seus dez anos, a Cia. do Tijolo parte de textos de Zé da Luz, Guimarães Rosa e Paulo Freire em monólogo sobre as relações do homem que não sabe ler nem escrever com o mundo ao seu redor. Dir. Rodrigo Mercadante. Com Dinho Lima Flor. Tusp. Sala Multiuso (72 lug.). R. Maria Antônia, 294, V. Buarque, 3123-5233. Estreia 5ª (23). 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 2/9.

Navalha na Carne

O texto de Plínio Marcos, encenado há 50 anos por Tônia Carrero, ganha nova montagem com Luisa Thiré, neta da artista. Ao lado de Alex Nader e Ranieri Gonzalez, ela faz o mesmo papel da avó. No enredo, uma prostituta decadente é explorada por seu cafetão. 75 min. 16 anos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Estreia 5ª (23). 5ª, 21h. R$ 9/ R$ 30. Até 30/9.

Vincent River

No texto do britânico Philip Ridley, que ganha montagem dirigida por Darson Ribeiro, uma mãe precisa elaborar a dor da perda do filho, assassinado por uma gangue homofóbica. 90 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Estreia 6ª (17). 6ª, 20h30; sáb., 18h. R$ 6/R$ 20. Até 29/9.