Teatro: comédias com Miguel Falabella e Juca de Oliveira estão entre as estreias da semana

Peças são destaque na agenda teatral desta semana

+ Em A Mentira, adaptação de texto de Florian Zeller, Miguel Falabella (que também dirige a peça), Zezé Polessa, Karin Hils e Frederico Reuter abordam temas como a fidelidade. Na história, uma mulher descobre que sua amiga está sendo traída, mas seu marido tenta convencê-la a esconder a verdade. 80 min. 10 anos. Teatro Frei Caneca (620 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Estreia hoje (4). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 150/R$ 190. Até 24/11.

+ Uma trama que envolve tráfico, política, infidelidade e muitos dólares escondidos marca a comédia Mãos Limpas, escrita por Juca de Oliveira. Além de assinar a peça, ele atua ao lado de Fulvio Stefanini, Taumaturgo Ferreira, Claudia Mello, Nilton Bicudo e Bruna Miglioranza. A direção é de Léo Stefanini. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. Estreia sáb. (5). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 120. Até 22/12.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Baderna Planet

Os Satyros propõem um registro irônico, poético e baderneiro dos tempos atuais. Inspirada na bailarina Marietta Baderna e na estética do performer australiano Leigh Bowery, a peça aborda temas como racismo e feminismo, costurados por números musicais e coreografias. Dir. Rodolfo García Vázquez. 80 min. 14 anos. Estação Satyros (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. Estreia sáb. (5). 5ª, 6ª e sáb, 21h. R$ 40. Até 9/11.

Crocodilagem

Na comédia de Cláudio Torres Gonzaga, Pablo Diego Garcia e Dani Brescianini vivem um guia de uma excursão e uma cliente que ficam presos na copa de uma árvore após serem perseguidos por um jacaré. A situação leva os personagens a construírem uma relação inusitada. 80 min. 14 anos. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. Estreia 4ª (9). 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 31/10.

Jonas e a Baleia

Última parte da Trilogia do Amor, de Walcyr Carrasco, a peça conta a história de executivo que tem um caso com o ex-namorado de sua filha. Dir. Lucia Segall. Com Dionisio Neto e Pedro Nasser. 40 min. 18 anos. Teatro Décio de Almeida Prado (186 lug.). R. Lopes Neto, 206, Itaim Bibi, 3079-3438. Estreia 3ª (8). 3ª, 20h. R$ 40. Até 29/10.

Pano. Fim.

Com direção de Caio Silviano, que assina o texto com Lucas Sanchez, o primeiro espetáculo do Grupo Pano retrata três jovens que encenam o que seria a última peça antes do fim do mundo. 80 min. 12 anos. Teatro Pequeno Ato (40 lug.). R. Teodoro Baima, 78, V. Buarque, 99642-8350. Estreia sáb. (5). Sáb., 20h30; dom., 19h30. R$ 30. Até 6/11.