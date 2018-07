Teatro: cinco comédias para assistir em São Paulo

A Porta da Frente

Na comédia (foto abaixo) escrita por Julia Spadaccini e dirigida por Marcelo Varzea, uma família tem a rotina morna abalada pela presença de um novo vizinho – um ‘crossdresser’ e professor de canto. 80 min. 12 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. Sáb., 19h; dom., 20h. R$ 70/R$ 80. Até 9/9.

Morte Acidental de Um Anarquista

A comédia do italiano Dario Fo conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia: o mistério de um anarquista que teria se suicidado. Dir. Hugo Coelho. Com Marcelo Laham, Henrique Stroeter e outros. 90 min. 14 anos. Teatro Gazeta (660 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. Sáb., 22h; dom., 20h. R$ 70/R$ 80. Até 14/10.

Vamos Falar de Amor, Amor

Com direção de Grace Gianoukas e atuação de Ana Guasque, a comédia aborda os limites da busca incessante por amar e ser amado, a partir da história de Marta, mulher que é capaz de fazer loucuras por amor. 70 min. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. 5ª, 21h. R$ 60. Até 9/8.

Coisas Estranhas Acontecem Nesta Casa

Com texto de Pablo Diego Garcia e supervisão artística de Marisa Orth, a peça gira em torno de um segredo escondido em uma velha mansão habitada por três homens excêntricos e falidos. Dir. Marcio Macena. 90 min. 12 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. Sáb., 21h; dom., 19h30. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 27/9.

Feliz por Nada

Inspirado no livro homônimo, de Martha Medeiros, a história mostra como, aos 40 anos, Juliana e Laura se tornaram amigas. Essa relação, porém, será colocada à prova com a entrada de Joca em suas vidas. Dir. Ernesto Piccolo. Com Cristiana Oliveira, Danilo Sacramento e outros. 75 min. 12 anos. Teatro Augusta (302 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 70/R$ 80. Até 26/8.