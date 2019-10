Teatro: adaptação de ‘Revolutionary Road’ está entre as estreias da semana

Confira abaixo as peças que chegam aos palcos de São Paulo nesta semana

Jardim de Inverno

Andréia Horta e Fabrício Pietro atuam em adaptação do livro ‘Revolutionary Road’, de Richard Yates, sobre os conflitos de um casal de classe média americano. A trama já rendeu famosa adaptação para o cinema, estrelada por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Dir. Marco Antônio Pâmio. 100 min. 14 anos. Teatro Raul Cortez (520 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. Estreia 6ª (11). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. R$ 50. Até 17/11.

Ella, Estrangeira de Si

Luiza Prado dirige peça sobre uma mulher que busca encontrar seu lugar no mundo. As cenas são apresentadas em diferentes espaços de uma casa. 80 min. 16 anos. Associação Zona Franca (40 lug.). R. Alm. Marques de Leão, 378, Bela Vista. Estreia 6ª (11). 6ª, 21h. R$ 30. Até 8/11. Inf.: fb.com/aszonafranca

Heather

A atriz Laís Marques e a Cia. Razões Inversas apresentam peça sobre uma reclusa escritora de livros juvenis. 80 min. 12 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (17). 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 9/R$ 30. Até 16/11.

Inimigo Oculto

Encenada em diferentes ambientes de um hotel, a peça dirigida por Andrea Bordadagua e Rodrigo França aborda a opressão contra a mulher. 70 min. 14 anos. Hotel Selina (30 lug.). R. Aspicuelta, 237 e 245, Alto de Pinheiros, 4380-9949. Estreia 3ª (15). 3ª, 19h. Pague quanto quiser. Até 26/11.

Push Up

A peça mostra as intrigas que marcam as relações profissionais e pessoais de um grupo de executivos. Dir. César Baptista. 80 min. Livre. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (35 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia 3ª (15). 3ª e 4ª, 21h. R$ 50. Até 18/12.

Res Publica 2023

Ambientada no réveillon de 2023, a peça do grupo A Motosserra Perfurmada acompanha as histórias de seis personagens que vivem em uma pequena república no centro de São Paulo. Dir. Biagio Pecorelli. 100 min. 16 anos. CCSP. Espaço Cênico Ademar Guerra (100 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 6ª (11). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 10/11.