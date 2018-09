Teatro: adaptação de comédia de Shakespeare é uma das estreias da semana

Megera Domada

Na adaptação da obra de Shakespeare dirigida por Aimar Labaki, Agnes Zuliani e Rogério Brito revezam-se nos papéis da história das irmãs Catarina e Bianca e de seus pretendentes. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 6ª (14). 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 14/10.

Dr. Jekyll e Mr. Hyde

Na adaptação da obra de Robert Louis Stevenson, Roberto Cordovani, que também dirige a peça, interpreta oito personagens do clássico do terror psicológico. 65 min. 14 anos. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Estreia sáb. (14). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 14/10.

Fora do Tom

Baseada em crônicas do jornalista Tom Cardoso, a peça dirigida por Márcio Macena propõe um retrato bem humorado do cotidiano e de seus absurdos. Com Flávio Faustinoni e Esperança Pera Motta. 70 min. 14 anos. Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. Estreia dom. (16). Dom., 20h. R$ 60. Até 4/11.

Quando as Pessoas Andam em Círculos

Com dramaturgia e texto de Daniel Belmonte e Gustavo Bicalho, o espetáculo, voltado para o público jovem, aborda incertezas e inseguranças diante da modernidade, com discussões a respeito de identidade e autoestima. 60 min. 16 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (20). 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 20/10.

Tudo É Lindo em Nome do Amor

Acompanhadas de nove músicas, as atrizes Bruna Betito e Debora Rebecchi buscam desconstruir clichês do imaginário em torno do amor, abordando a questão dos papéis de gênero na sociedade. 80 min. 16 anos. Galpão do Folias (99 lug.). R. Ana Cintra, 213, S. Cecília, 3361-2223. Estreia 6ª (14). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 23/9.