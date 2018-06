Teatro: adaptação de ‘1984’, de George Orwell, é uma das estreias da semana

+ Uma das distopias mais conhecidas da literatura, o livro 1984, publicado em 1949 pelo inglês George Orwell, já ganhou adaptações em vários formatos, como filmes, quadrinhos e ópera. E foi uma recente encenação teatral dos ingleses Duncan MacMillan e Robert Icke que inspirou a nova montagem do Núcleo Experimental, dirigida por Zé Henrique de Paula, que estreia nesta 6ª (25).

Com nomes como Carmo Dalla Vecchia, Rodrigo Caetano, Gabriela Fontana e Eric Lenate no elenco, a peça explora as dicotomias entre realidade e ficção presentes na história, que revela o funcionamento dos regimes totalitários. A trama é ambientada na fictícia Oceânia, região dominada pelo Grande Irmão, que instala um sistema de censura e vigilância no território.

Ali, Winston Smith (Caetano) é encarregado de falsificar registros históricos, para moldar o passado segundo os interesses do líder. No entanto, ao lado de Júlia (Fontana), por quem se apaixona, ele busca desafiar o sistema. Ao ressaltar o conflito entre informações reais e ficcionais, o Núcleo Experimental busca aproximar o romance de questões da atualidade, como as ligadas a redes sociais e fake news.

90 min. 14 anos. ONDE: Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. QUANDO: Estreia 6ª (1º). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Até 8/7. QUANTO: R$ 12/R$ 40.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Pi (ou Panorâmica Insana)

Sob direção de Bia Lessa, a peça traz Cláudia Abreu, Leandra Leal, Luiz Henrique Nogueira e Rodrigo Pandolfo em 150 personagens que traçam um painel irônico do mundo atual. 90 min. 16 anos. Teatro Novo (320 lug.). R. Domingos de Moraes, 348, V. Mariana, 3542-4680. Estreia 6ª (1º). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 29/7.

O Monstro

Genézio de Barros estrela adaptação de Hugo Coelho para conto de Sérgio Sant’Anna. Antes de iniciar temporada, a peça tem três sessões como parte do 1º Festival Teatro Vivo. 60 min. 16 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, V. Cordeiro, 3279-1520. Festival: 6ª (1º), 20h; sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. Estreia 3ª (5). 3ª e 4ª, 20h. R$ 50. Até 1º/8.

Beba Todo o Leite, Antes que Ele se Transforme em Sangue

Com texto e direção de Herculles Moreno, a peça mostra o encontro, no velório da mãe, entre dois irmãos inimigos – um é filho biológico; o outro, adotivo. 45 min. 14 anos. Instituto Casa 12 de Arte e Cultura (25 lug.). Travessa dos Arquitetos, 12, Bela Vista, 97234-1109. Estreia sáb. (2). Sáb., 21h. R$ 20. Até 4/8.

Otelo

Com direção de John Mowat, a adaptação da obra de Shakespeare mostra Desdêmona como uma garota negra que casa secretamente com um jovem general branco do exército veneziano. 80 min. 12 anos. Teatro Commune (100 lug.). R. da Consolação, 1.218, Consolação, 3476-0792. Estreia sáb. (2). Sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 30. Até 24/6.

Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas Ordinária

Luis Artur Nunes dirige montagem da obra de Nelson Rodrigues. Nela, um jovem recebe a proposta de casar com a filha do patrão. Mas, para isso, precisará abrir mão de Ritinha, vizinha por quem é apaixonado. 90 min. 14 anos. Teatro Augusta (302 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Estreia 6ª (1º). 6ª, 21h; sáb., 19h; dom., 20h. R$ 20. Até 1º/7.

Política da Editora

Com texto de Eduardo Aleixo e direção de Cintia Alves, a peça mostra um escritor que luta para entrar no catálogo de uma grande editora. Discute, assim, as relações de poder entre artista e mercado. 60 min. 12 anos. SP Escola de Teatro (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. Estreia 6ª (1º). 6ª, sáb., e 2ª, 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 2/7.

Pousada Refúgio

Com texto de Leonardo Cortez e direção de Pedro Granato, a peça discute o descontentamento da classe média com a realidade do País. Na história, dois casais celebram a compra de uma pousada em sociedade, que envolve, no entanto, negociações escusas. 70 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (58 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 5ª (7). 5ª a sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 1º/7.

Somos Todos Tão Jovens

Com texto de Vinícius de Oliveira e direção de Ricardo Grasson, a peça mostra seis jovens em São Paulo que compartilham medos, alegrias, acertos e erros. Com Ghilherme Lobo, Júlio Oliveira e outros. 70 min. 14 anos. Teatro Nair Bello (201 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2414. Estreia 6ª (1º). 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 19h. R$ 60. Até 8/7.

Vamos Falar de Amor, Amor

Com direção de Grace Gianoukas e atuação de Ana Guasque, a comédia aborda os limites da busca incessante por amar e ser amado. 70 min. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. Estreia 5ª (7). 5ª, 21h. R$ 60. Até 9/8.