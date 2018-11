Tan Tan Noodle Bar inclui novidades no cardápio; confira outras dicas de bares e baladas

+ Após passar por reforma, o Tan Tan Noodle Bar (foto acima) inaugura um balcão exclusivo para coquetéis e inclui novidades no cardápio, como o ‘Tempura Taco’ (R$ 27), petisco que traz tortilla de trigo com espinafre recheada de tempurá de peixe, pirão e salsa criolla. R. Fradique Coutinho, 153, Pinheiros, 2373-3587. 18h/23h30 (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

NOVOS

Fel

No Copan, o bar conta com uma carta de ‘drinques esquecidos’, com receitas como a do ‘Chicago Fizz’ (R$ 35), que leva rum, vinho do Porto, xarope de limão e clara pasteurizada, e o ‘Alaska #1’ (R$ 35), de gim, vinho, licor e angostura de laranja. Av. Ipiranga, 200, lj. 69, Centro, 3237-2215. 19h/0h45

(fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

ALTAS HORAS

Barão da Itararé

As mesas se distribuem pela calçada e pelo salão abaixo do nível da rua. O bar serve caipirinha de carambola com manjericão (R$ 22, de vodca ou saquê). Já o petisco mais famoso da casa é o bolinho de abóbora com carne-seca e queijo cremoso (R$ 28, 10 unid.). R. Peixoto Gomide, 155, Jd. Paulista, 3237-2047. 18h/últ. cliente (sáb. e dom., 17h/últ. cliente). Couv. art.: R$ 12. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Bar do Luiz Fernandes

No bar, aberto em 1970, as bebidas são preparadas pelo seu Luiz, dono desta e de mais duas casas que levam seu nome. Já todos os petiscos – entre eles, o ‘Brasileirinho’, com carne defumada e couve manteiga, e o ‘Quarentinha’, de batata com alcachofra, muçarela ralada e aliche (R$ 6, cada) – são preparados pela mulher do proprietário, a dona Idalina. R. Augusto Tolle, 610, Santana, 2976-3556. 16h/0h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sachinha

Aberto em 2003, o bar é uma filial do Sacha, da Vila Madalena. Para comer, opções como o ‘Cupim Encasqueirado’, com a carne cortada como aperitivo (R$ 96, para duas pessoas), e a picanha com alho (R$ 110, para duas pessoas) são boas pedidas. Para beber, fique com as cervejas em garrafa: tem Original, Serramalte (R$ 12,90, cada) e Stella Artois (R$ 14,90). R. Pascoal Vita, 208, Alto de Pinheiros, 3815-0809. 12h/1h (dom. e fer., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bar Birô

O tom nostálgico do bar é reforçado por fotos em preto e branco da cidade de Cristina (MG), onde nasceu uma das proprietárias. Da mesma cidade vem a linguiça, que compõe a porção ‘Fazendinha’ (R$ 45,90), com torresmo e mandioca frita, que pode ser trocada por polenta (R$ 47,90), e a ‘Mineirinha’ (R$ 64,90), servida com costelinha de porco, bolinhos de arroz, mandioca frita, torresmo e polenta frita acompanhada de pimenta batida (R$ 67,90). Para acompanhar, a casa vende o chope Brahma (R$ 9,90, claro) bem gelado. R. Vergueiro, 2040, V. Mariana, 5081-4040. 11h/últ. cliente (fecha dom.). Couv. art.: R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

TapTap

Com uma carta de chopes atualizada todos os dias, o bar fica em uma charmosa esquina próxima à Praça Roosevelt. As 16 torneiras costumam servir estilos como Lager, IPA, Sour e cervejas de trigo. A novidade é que a casa também incluiu vinho em uma das torneiras. Para comer, o cardápio lista ‘sandubas’, como o de salmão defumado, servido no pão preto com tomate, cebola roxa e requeijão (R$ 20). R. da Consolação, 455, 98477-8849. 12h/1h (dom., 12h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Legítimo

O sucesso do bar são as linguiças artesanais de Bragança Paulista, a calabresa de provolone (R$ 49,90). Outro quitute irresistível são as coxinhas, que, de tão macias, derretem na

boca (R$ 29,90, 8 unid.). Para complementar, uma boa pedida é o chopp Brahma (R$ 8,99, claro; R$ 9,99, black). R. Luís Góis, 1.728, V. Clementino, 2729-2730. 17h/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 12h30/23h; 2ª, 17h/ 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Enoteca Decanter

O conceito de loja de vinho com espaço para degustação atrai um público refinado. Os clientes podem provar alguns dos 50 rótulos selecionados. Para acompanhar, tem rosbife caseiro com toque de azeite trufado servido em fatias finas (R$ 39, 150 g) ou o ‘Dueto’ (R$ 59), presunto de parma fatiado com queijo burrata, tomate cereja e manjericão. R. Joaquim Floriano, 838, Itaim Bibi, 3702-2020. 10h/22h (sáb., 10h/16h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd: todos.

BALADA

Errejota

Uma das festas de funk mais conhecidas do Rio desembarca em São Paulo para seu aniversário de cinco anos. Bonde do Tigrão e Furacão 2000 fazem o público dançar. Casa Bossa. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Morumbi, 3492-2058.Sáb. (10), 20h/6h. R$ 88/R$ 110. Vendas pelo site: www.ingresse.com.br

Martin Garrix

O DJ holandês, considerado duas vezes o melhor do mundo pela publicação DJ Mag, apresenta-se acompanhado da dupla brasileira de música eletrônica Vintage Culture. Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, 2226-0500. 4ª (14), 23h/7h. R$ 400/R$ 720. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Samambaia

O Bloco Casa Comigo é a atração da festa, que também recebe a brasilidade e o groove dos DJs residentes Paula Gabriel, Rapha Guedes e DJ Indyo, além do convidado Brivilatti. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Hoje (9), 21h30/5h30. R$ 50. Inf.: bit.ly/SaFCJ

Shout Apresenta Baile do Bloco da Preta

A cantora Preta Gil será a atração principal da festa, com repertório composto por canções próprias e de ritmos variados, como funk e pop. Também se apresentam os DJs Zé Pedro, Leandro Pardí, Fernando Moreno e Boss in Drama. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda, 3862-8279. 4ª (14), 22h/6h. R$ 50. Inf.: bit.ly/ShoBP