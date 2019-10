Taco Tuesday inicia mais uma temporada de margarita e taco em dobro em vários endereços de São Paulo

A 4ª edição do festival Taco Tuesday Brasil começa nesta 3ª (1/10), com taco e margarita em dobro em vários endereços da capital paulista. A promoção, sempre às terças-feiras, vai até 28/1/2020 (exceto vésperas de Natal e ano-novo). No roteiro, estão 15 restaurantes e bares típicos mexicanos (com direito a pedida em dobro) – e outros cinco lugares classificados como “inusitados” por não serem especializados nesse tipo de cozinha. Nos endereços da categoria “inusitados”, os clientes que pedirem a dupla taco e margarita vão ganhar um copo para shot assinado pela Jose Cuervo. Confira alguns participantes:

Sob o comando do chef catalão Oscar Bosch, o Nit Bar e Tapas é um dos endereços “inusitados” que criaram receitas especiais para o evento. Durante a temporada, ficam no menu a ‘Margarita La Juanita’ (R$ 34), feita com tequila, limão, licor de xarope de framboesa e borda com sal e tomilho desidratado, e o ‘Taco de Camarão a la Diabla’ (R$ 54; foto), porção com quatro tortillas de milho crocantes recheadas com camarão empanado, guacamole, raspas de limão-siciliano, coentro e aioli de chipotle. R. Oscar Freire, 153, Jd. Paulista, 3539-9795. 18h/0h (5ª e 6ª, 18h/1h; sáb., 13h/1h; dom., 13h/23h; fecha 2ª).

Casa tradicional, o animado Don Pancho traz no cardápio boa variedade de tacos, entre eles os ‘Tacos Mar y Tierra’ (R$ 32; foto), nas versões com carne, camarão e queijo. Para beber, a dica é a margarita de pepino (R$ 24), preparada com xarope natural de pepino, limão triple sec e tequila. R. Joaquim Távora, 1.315, V. Mariana, 2538-7494. 18h/23h30 (sáb., 12h/23h30; dom., 12h/22h30; fecha 2ª).

No Dedo de La Chica, abra o apetite com a ‘Margarita Clássica’ (R$ 24,90), à base de tequila, suco de limão, licor e sal na borda. Na ala dos tacos, o ‘Vegetariano’ (R$ 26,90) vem recheado com pasta de feijão, sour cream, salada mexicana, alface e queijo. A opção tradicional, com carne moída, também custa R$ 26,90. R. Fidalga, 32, V. Madalena, 3819-8522. 12h/15h30 e 18h/23h (5ª e 6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h; fecha 2ª).

Vizinha ao Espaço Itaú de Cinema, na Rua Augusta, a Taquería La Sabrosa é boa parada para quem está na região. No cardápio da casa, figuram a ‘Margarita On the Rocks de Limão’ (R$ 19) e a ‘Tostada Tradicional’ (R$12,50), que traz a tortilla crocante de milho com feijão, guacamole, alface, creme azedo, pico de gallo e queijo. Outro destaque é o ‘Alambre’ (R$ 19), dois tacos com carne grelhada com bacon, cebola, pimentão, queijo e salsa verde. R. Augusta, 1.474, Consolação, 2925-6189. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h).

Dentro da categoria “inusitados”, o Barú Marisquería serve as criações do chef Dagoberto Torres: margarita de caju (R$ 27), com tequila, Cointreau, caju e suco de limão; e ‘Taco de Rabo de Atum’ (R$ 29; foto), que vem com o peixe marinado, guacamole, tomates na brasa picantes, repolhos grelhados e coentro. R. Augusta, 2.542, Cerqueira César, 3062-0898. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 13h/16h30 e 20h/23h; dom., 13h/16h30; fecha 2ª).