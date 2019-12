‘Synonymes’, longa do israelense Nadav Lapid, chega aos cinemas paulistanos; confira salas e horários de todas as estreias

Barrabás

(Barabbas, Rússia/2019, 115 min.) – Drama. Dir. Evgeniy Emelin. Com Pavel Kraynov, Regina Khakimova, Zalim Mirzoev. A história de Jesus Cristo de Nazaré, sua crucificação, morte e ressurreição contada pelo ponto de vista de Barrabás. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Brincando Com Fogo

(Playing With Fire, EUA/2019, 96 min.) – Comédia. Dir. Andy Fickman. Com John Cena, Keegan-Michael Key, John Leguizamo. Jake Carson é um bombeiro extremamente dedicado e rigoroso, que não aceita que algo ocorra fora das regras impostas pela corporação. Ao resgatarem as crianças Bryan, Zoey e Will, Jake e seus companheiros de trabalho enfrentam um enorme desafio: como não conseguem localizar os pais do trio, precisam eles mesmos cuidar das crianças, mesmo sem ter o menor talento para a função. Confira salas e horários de exibição

Crime Sem Saída

(21 Bridges, EUA/2019, 100 min.) – Ação. Dir. Brian Kirk. Com Chadwick Boseman, Sienna Miller, Keith David. Um detetive da polícia de Nova York recebe um complexo desafio no trabalho: achar e prender um assassino de policiais à solta na cidade. Quanto mais ele avança na investigação, mais percebe que os assassinatos se tratam de uma conspiração entre criminosos e membros de sua própria categoria. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Entre Facas e Segredos

(Knives Out, EUA/2019, 130 min.) – Suspense. Dir. Rian Johnson. Com Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas. Logo após comemorar 85 anos de idade, o famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombey é encontrado morto. O detetive Benoit Blanc é contratado para investigar o caso e descobre que, entre os funcionários e a família, todos podem ser considerados suspeitos. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Finalmente Livres

(En Liberté!, França/2019, 107 min.) – Comédia. Dir. Pierre Salvadori. Com Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou. Yvonne, jovem inspetora de polícia, descobre que o marido, o capitão Santi, herói local morto em combate, não era o policial corajoso e íntegro que ela pensava, mas um verdadeiro bandido. Determinada a reparar os erros cometidos por ele, Yvonne cruza o caminho de Antoine, injustamente preso por Santi durante oito longos anos. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Uma Mulher Alta

(Dylda, Rússia/2019, 137 min.) – Drama. Dir. Kantemir Balagov. Com Vasilisa Perelygina, Konstantin Balakirev, Ksenia Kutepova. Na Leningrado de 1945, Iya e Masha são duas jovens mulheres em busca de esperança e significado em meios aos destroços deixados na Rússia após a Segunda Guerra Mundial. O cerco de Leningrado, um dos mais brutais da história, chegou ao fim, mas reconstruir suas vidas permanece uma situação cercada de morte e trauma. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Synonymes

(França-Israel-Alemanha/2019, 123 min.) – Drama. Dir. Naday Lapid. Com Tom Mercier, Louise Chevillotte, Quentin Dolmaire. Yoav é um adolescente israelense que foge de seu país e parte para a França, onde vive em Paris enquanto esconde a sua identidade. Determinado a extinguir suas origens, seu principal companheiro é um dicionário de francês-hebreu. 16 anos. Confira salas e horários de exibição