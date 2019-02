Suri apresenta nova série de drinques e pratos

+ As mudanças no Suri ultrapassaram as fronteiras do salão. Além do ambiente repaginado, o restaurante apresenta novidades também na cozinha e no bar. Da carta de drinques, surgem pedidas mais refrescantes como o ‘Sour de Verano’ (R$ 28; foto), que mistura pisco infusionado com camomila, limão, mel, clara de ovo e Angostura. Do cardápio, destaque para o prato ‘Camarones Desmedidos’ (R$ 78), que traz camarões grandes grelhados, purê de abóbora, mandioca frita, guacamole e maionese sriracha, que é servido apenas de 6ª a domingo. R. Mateus Grou, 488, Pinheiros, 3034-1763. 19h/0h (6ª a dom., 11h/16h; fecha 2ª).

+ O Mangiare servirá um almoço especial neste sábado (23), em parceria com o biólogo marinho Felipe Casertani, que levará seu barco de ostras frescas (foto). Os moluscos serão abertos na hora do pedido e vendidos por unidade (R$ 8) ou em porções (R$ 82, com 12 unid.). Além do menu habitual, a casa terá também vieiras e outros pratos com frutos do mar. Av. Imperatriz Leopoldina, 681, V. Leopoldina, 3034-5074. 12h/15h30 e 19h30/22h30 (6ª e sáb., 12h/16h e 19h30/0h; dom., 12h/17h; 2ª e 3ª, 12h/15h30).