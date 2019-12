SubAstor, na Vila Madalena, lança cardápio com cinco novos drinques autorais

+ Cinco novos coquetéis integram a carta do SubAstor, que fica no subsolo do bar Astor, na Vila Madalena. O ‘Butiá’ (R$ 34; foto) leva gim, vinho Sauvignon Blanc, butiá e orgeat, um xarope doce feito com amêndoas. Outra opção é o ‘Taperebá’ (R$ 34), preparado com vodca Ketel One, rum claro, licor Bizantino, taperebá, manga e pimenta. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 19h30h/ 2h (6ª e sáb., 19h30h/3h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

NOVOS

Lupe Bar y Taqueria

Mesa comunitária, poltronas e uma área externa compõem o espaço, de inspiração mexicana. O local serve tacos e entradas como o ‘Bolinho Al Pastor’ (R$ 13, 4 unid.), com carne de porco temperada e queijo, servido com maionese e geleia de pimenta com abacaxi. Para beber, há gins-tônicas, drinques autorais e clássicos como o ‘Michelada’ (R$ 14,50) – cerveja Sol com suco de limão, tempero à base de molho inglês e borda de sal com pimenta. R. Cunha Gago, 625, Pinheiros, 3819-4990. 18h/0h (5ª, 18h/1h; 6ª, 18h/2h; sáb., 13h/2h; dom., 13h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Bezerra

O que mais chama a atenção são os curiosos objetos antigos – tem até uma cadeira de barbeiro e um fogão transformados em lavatórios. Além do cenário, o boteco agrada pela variedade de rótulos de cerveja, nacionais e importados. Tem a boliviana Paceña (R$ 16,50), a Blue Moon (R$ 35) e a dinamarquesa Tuborg (R$ 16,50). Para comer, boas surpresas, como o ‘Aparecidinho na Cama’ (R$ 75), que é o contrário do escondidinho, com a carne-seca sobre um ninho de batata frita. R. Coriolano, 800, V. Romana, 3862-4646. 16h/0h30 (sáb., 12h/ 0h30; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: E, M e V.

Ugue’s

Aberto em 1968, o bar serve uma suculenta feijoada às quartas e aos sábados (R$ 85, para duas pessoas). Já aos domingos, o bacalhau (R$ 92, para duas pessoas) é o prato da vez. Em qualquer dia, você pode experimentar a coxinha (R$ 6, cada), que faz jus à boa fama. De cervejas, peça a Original (R$ 13). R. Marquês de Itu, 1.018, S. Cecília, 3661-3197. 11h/0h (dom., 11h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Pier 1327

O bar segue a temática marítima, com portas típicas de navio, paredes adornadas com mapas de navegação e boias salva-vidas. Prove a porção de lula à milanesa (R$ 40, para duas pessoas) e as iscas de peixes (R$ 36, para duas pessoas). A carta especial de cervejas apresenta 120 rótulos, como a 1795 (R$ 31). R. Joaquim Távora, 1.327, V. Mariana, 5539-6213. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Seo Gomes

O boteco é dedicado à cozinha portuguesa, com bom happy hour. Entre os petiscos, os bolinhos de bacalhau (R$ 49, 8 unid.) são muito bons. O chope é Brahma (R$ 9,90, claro; R$ 10,90, black). Aos sábados, tem feijoada e sobremesa das 12h às 17h (R$ 70, para duas pessoas). R. Gomes de Carvalho, 1.214, V. Olímpia, 3846-3625. 12h/0h (sáb., 12h/23h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 7. Cc.: todos. Cd.: todos.

Seu Justino

Com um lounge bonito, tem no jardim dos fundos, com mesas sob as árvores, o seu espaço mais agradável. O filé aperitivo com molho mostarda (R$ 64,90) vem à mesa com pães quentinhos. Para acompanhar, o picante risoto de baião de dois (R$ 32,90), com carne de sol, queijo coalho, calabresa defumada, pimenta, couve e torresmo. Peça a ‘Caipirinha do Justino’ (R$ 30,90), feita com vodca, amora, mirtilo, framboesa e xarope de morango. À noite, há música ao vivo, com DJs e bandas. R. Harmonia, 77, V. Madalena, 2738-3800. 18h/2h (sáb., 14h/2h30; dom., 12h/2h30; fecha 2ª). R$ 10/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Bar do Biu

O bar serve pratos nordestinos preparados pela proprietária, a baiana Edi. Um dos preferidos é o escondidinho de carne de sol com creme de mandioca (R$ 45), acompanhado por salada e arroz. Para beber, a sugestão é a cachaça Biu (R$ 9, a dose), feita em barril de alambique no interior de São Paulo. Às sextas-feiras, o local serve suas deliciosas coxinhas de carne0seca com abóbora (R$ 5, cada). Todo dia tem Serralmalte, Original e Heineken (R$ 14, 600 ml). R. Cardeal Arcoverde, 776, Pinheiros, 3081-6739. 11h/22h (dom., 2ª e 3ª, 11h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

22º Paulistânia Beerfest

Além de espaço com food trucks e outlets de cervejas, o evento recebe bandas ao vivo e espaço kids. Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 1.469, Jurubatuba, 3405-7000. Sáb. (7), 12h/ 19h. Grátis. Inf.: bit.ly/PauliBeer

Lagunitas Pop Up TapRoom

Por seis semanas, o bar temporário reúne estúdio fotográfico para cães e apresentações musicais. O local serve a IPA da marca (R$ 16, 330 ml) e comidinhas, como o ‘Lagunitas’ (R$ 31), sanduíche de costelinha marinada na cerveja IPA acompanhado de vinagrete. A programação musical desta semana inclui nomes como Bruno Bruni, que se apresenta no sábado (7), às 21h, com ritmos como jazz e brasilidades. R. Fernão Dias, 624, Pinheiros, 18h/23h (6ª, 16h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/21h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Até 22/12.

Tour de Fábrica Blondine

O passeio apresenta o processo de produção da marca, com degustação de quatro tipos de chopes, um extraído do tanque e três servidos no bar da fábrica. A entrada também dá direito a uma taça personalizada da marca. Rod. Akzo Nobel, 2.143, Itupeva, 4496-5293. Sáb. (7), 10h/13h. R$ 25/R$ 44. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

BALADA

Cama de Gato Feat

O evento combina duas festas diferentes em cada edição, no salão-pista do bar. Neste domingo (8), participam os selos Trepanado e Gop Tun, com Augusto Olivani e Gui Scott, que investem em ritmos como techno, soul e jazz. Cama de Gato. R. Amaral Gurgel, 453, V. Buarque. Dom. (8), 17h/1h. Grátis.

Festa Mel Season Finale

Produzida pelo Coletivo Mel, a festa promete repertório com ritmos como brega, lambada e forró misturados com trap, house e pop. Entre os DJs, participam nomes como Ad Ferrera, Miss Tacacá e Eric Oliveira. R. Formosa, 65, metrô Anhangabaú. Sáb. (7), 23h/5h. R$ 20/ R$ 25. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Funfarra

Criada no Rio de Janeiro, a festa tem repertório pop comandado pelos DJs Beto Artista, Thiago Carrara e Laka. Via Matarazzo. Av. Francisco Matarazzo, 764, Água Branca, 3868-4442. Sáb. (7), 23h/6h. R$ 60/R$ 80.

Justice for Bionic

A festa homenageia o álbum ‘Bionic’, lançado em 2010 por Christina Aguilera, com sucessos como ‘Not Myself Tonight’, ‘Elastic Love’ e ‘Glam’. ZIG Club. R. Álvaro de Carvalho, 190, Centro. Hoje (6), 23h45/7h. Grátis. Inf.: bit.ly/JustBio

RAIO

O novo projeto de música eletrônica recebe Maceo Plex, vencedor do DJ Winner 2019 na categoria ‘Melodic House & Techno’. O DJ e produtor egípcio Raxon, a sérvia Tijana T e o brasileiro Vermelho completam a programação. New Warehouse. Av. das Nações Unidas, 21.732, Jurubatuba. Sáb. (7), 22h/9h. R$ 150. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br