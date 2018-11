SubAstor lança novos drinques; confira outras dicas de bares e baladas

+ Com ingredientes nacionais, o SubAstor lança seis drinques criados por Fabio La Pietra. O ‘Cambuci’ (R$ 34; foto) leva, além da fruta, gim e folha de capuchinha. No menu, petiscos como o ‘Pork Bun’ (R$ 31), pão oriental com barriga de porco. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 19h30/2h (6ª e sáb., 19h/3h; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.

NOVOS

Boccanera

Por R$ 79,90, de terça a quinta-feira, ou R$ 89,90, às sextas-feiras e aos sábados, o bar serve um rodízio com 15 rótulos de vinhos. Entre as opções, tem o branco argentino Callia Alta Pinot Grigio. Fora do rodízio, cada taça custa R$ 25. Do menu, peça a degustação de bruschettas (R$ 36, 8 unid.), com sabores como tomate com parmesão e manjericão, e queijo brie com mel e nozes. R. Mourato Coelho, 1.160, V. Madalena, 3031-5171. 18h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Boteco Paramount

Experimente os drinques do bartender e proprietário Netinho, como o ‘Larangin’ (R$ 19,90), um gim-tônica com geleia de laranja e grãos de café. Porções e sanduíches integram a lista de comidinhas, como as ‘Coxinhas Cremosas’(R$ 22,90, 8 unid.). R. dos Pinheiros, 1.179, Pinheiros, 3297-8185. 17h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Elídio Bar

Um dos sanduíches do cardápio, o ‘Jacaré’ (R$ 30,50), é feito com filé mignon, queijo e vinagrete e acompanhado de batata frita – perfeito para experimentar com um chope Brahma (R$ 9, claro; R$ 9,20, black). R. Isabel Dias, 57, Mooca, 2966-5805. 16h30/0h (4ª e sáb., 11h30/1h; dom., 11h30/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Famoso Bar do Justo

Sempre movimentado, o bar serve bons petiscos. A empadinha folhada (R$ 10), recheada com pernil e requeijão, é um sucesso. Para beber, tem cervejas como Serramalte (R$ 14). Marinada durante 24 horas, a ‘Costela Indiana’ (R$ 38) é feita com ervas, passada no ovo e na farinha de rosca, e assada por mais 24 horas. R. Alferes Magalhães, 25, Santana, 2979-7195. 9h/3h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Eu Tu Eles

O cardápio bem brasileiro inclui escondidinho de carne-seca com mandioca (R$ 39,90). Para beber, cervejas nacionais, como Original, ou ainda Budweiser (R$ 15,99, cada). Av. Brig. Faria Lima, 2.902, Jd. Paulistano, 3071-4535. 18h/2h (3ª, 18h/1h; sáb. e dom., 16h/0h; fecha 2ª). Entrada: R$ 9/R$ 25. Cc. e Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Cerveja a Granel

Na cervejaria, você mesmo se serve com um cartão individual, pago após o consumo, e pode escolher um dos rótulos das torneiras, que incluem IPAs e opções como a Dark Neon (R$ 6,20, 100 ml), uma Sour. R. Barão de Tatuí, 402, V. Buarque. 17h/23h (sáb., 13h/23h; dom., 13h/19h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

Dogma

Com receitas criadas pela marca, o espaço investe em combinações como a Sourmind Sour (R$ 22, o pint) – Berliner feita com centeio, suco de manga e goiaba. Todo dia um food truck convidado estaciona na porta. R. Fortunato, 236, S. Cecília. 17h/ 22h30 (sáb., 12h/22h30; dom., 12h/19h; fecha 2ª e 3ª). Cc. e Cd.: D, E, M e V.

DRINQUES

Fel

O bar conta com uma carta de ‘drinques esquecidos’, selecionada pela bartender Michelly Rossi, com receitas como a ‘Chicago Fizz’ (R$ 35), que leva rum, vinho do Porto, xarope de limão e clara pasteurizada. Para comer, o cardápio lista itens como os ‘Chips de Raízes’ (R$ 15). Av. Ipiranga, 200, lj. 69, Centro, 3237-2215. 19h/0h45 (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Benzina

O bar recebe clientes em busca de uma boa ‘Gin & Tônica’ (R$ 22), drinques clássicos e criações. Para comer, a porção ‘Batata’ (R$ 15) serve bolinhas de batata assadas lentamente no sal grosso com alho e alecrim. R. Girassol, 398, V. Madalena, 3031-2008. 18h/3h (dom., 16h/ 22h; 3ª e 4ª, 18h/0h; 5ª, 18h/2h; fecha 2ª). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

BALADA

Aniversário de 6 Anos da Blitz Haus

Até distribuição de espumante vai ter na comemoração da casa, que toca ritmos como pop, indie rock e funk. Às 20h, funcionam o restaurante e jogos como sinuca e pebolim, enquanto a abertura da pista é a partir das 23h. R. Augusta, 657, Consolação, 2924-5083. Sáb. (1º), 20h/6h. R$45/R$ 90. Inf.: bit.ly/ABHau

Exagerada

Durante 12 horas de festa, gêneros da música brasileira, como MPB, pop rock, funk, axé e brega, reúnem-se na cobertura do Tokyo. R. Major Sertório, 110, Centro. Sáb. (1º), 18h/6h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/ExCoT

Festa do Zodíaco

Músicas pop e funk são o forte da festa, que também recebe atrações bem-humoradas, como correio elegante. Lab Club. R. Augusta, 523, Consolação, 3159-1745. Sáb. (1º), 23h/6h. R$ 40/R$ 80. Inf.: bit.ly/SFDZo

Nostalgia

A terceira edição da festa open bar relembra hits nacionais e internacionais do pop e da eletrônica das décadas de 1990 e 2000. Campo de Marte. Av. Santos Dumont, 550, Santana. Hoje (30), 23h/6h. Vendas pelo site: bit.ly/INoAF

Que se Folk

A edição extra da festa de folk, indie e rock clássico apresenta uma versão mais intimista, no palco do Z – Largo da Batata. Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (1º), 23h/5h. R$ 25. Inf.: bit.ly/ZQSFo

Red Bull Music Festival São Paulo

A edição ‘Zonas Limiares’ da festa, que tem intenção de reunir diferentes vertentes da cena eletrônica mundial, apresenta uma série de DJs, como a americana Avalon Emerson e a irlandesa Or:la, e a banda brasileira Teto Preto. Fabriketa. R. do Bucolismo, 81, Brás, 3326-3514. Sáb. (1º), 20h/6h. R$ 50. Vendas pelo site: www.eventbrite.com