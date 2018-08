SubAstor ganha carta de drinques inspirada nos biomas brasileiros; confira outras dicas de bares

+ O SubAstor acaba de ganhar novo cardápio e teve sua decoração transformada. No salão, mais espaçoso, os drinques de Fabio La Pietra foram inspirados no bioma brasileiro, como o ‘Cacau’ (R$ 33), feito com gim, mucilago, cerveja e solução salina. Experimente o ‘Bijoux Caju’ (R$ 33), feito com gim, vermute branco, falernum (xarope doce), limão taiti e mocororó. Pela originalidade, surpreendem também os drinques ‘Abóbora’ (R$ 33), com uísque, jerimum, hidromel caseiro e shoyu – bem doce e aveludado –, e o ‘Pimenta de Cheiro’ (R$ 33), tipo de dry martini levemente apimentado. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 20h/3h (6ª e sáb., 20h/4h; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Confira outras dicas de bares:

NOVOS

Boccanera

Por R$ 79,90, de terça a quinta-feira, ou R$ 89,90, às sextas-feiras e aos sábados, o bar serve um rodízio com 15 rótulos de vinhos. Entre as opções, tem o branco argentino Callia Alta Pinot Grigio e o nacional branco Aurora Colheita Tardia, ideal para acompanhar sobremesas. Fora do rodízio, cada taça custa R$ 25. Do menu, peça a degustação de bruschettas (R$ 36, 8 unid.), com quatro sabores. R. Mourato Coelho, 1.160, V. Madalena, 3031-5171. 18h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

A Juriti

Na casa aberta em 1957, os 32 tipos de petiscos ficam espalhados pelo balcão. Alguns são bem famosos, como a rã à milanesa (R$ 20) e a potente ‘Joana d’Arc’ (R$ 30), uma calabresa grelhada na labareda de álcool. Entre um chope Brahma (R$ 8) e outro, peça as vigorosas batidas de amendoim ou maracujá (R$ 12, cada). A porção de lula à milanesa (R$ 45) é outra boa opção para acompanhar as bebidas. R. Amarante, 31, Cambuci, 3207-3908. 8h/0h (dom., 8h/16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bar do Nico

A varanda da arejada casa de esquina é um ótimo lugar para beber o chope Brahma (R$ 8, claro; R$ 9,50, black). Não saia de lá sem provar os canapés, de cobertura farta e saborosa. O ‘Ricardo Jafet’ (R$ 33) leva carne crua moída temperada. Outros bons petiscos são os bolinhos de bacalhau (R$ 34, 6 unid.) e as iscas de frango com molho tártaro (R$ 37). R. Moreira e Costa, 538, Ipiranga, 2273-4811. 12h/0h (dom., 12h/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Kraut

Uma das opções tipicamente alemãs do bar é o ‘Schnitzel’ (R$ 25), carne de porco empanada servida em pedacinhos, com salada de batata ao estilo da Bavária. Entre as bebidas, o destaque vai para os drinques com steinhäger, o gim alemão de preço mais acessível. O ‘Gurke’ (R$ 17/R$ 25), por exemplo, leva tônica, xarope de flor de sabugueiro, pepino e limão-siciliano. R. Barão de Tatuí, 405, V. Buarque, 4323-6390. 12h/15h e 18h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

JOGOS

Willie Willie

No tradicional bar-arqueria, para atirar dez flechas, paga-se de R$ 5 (4ª e 5ª) a R$ 8 (6ª a domingo). O sanduíche ‘Willie Willie’ (R$ 22) é feito no pão sírio com presunto, muçarela, requeijão e caldo de abacaxi, boa companhia para a long neck Stella Artois (R$ 13). Al. dos Pamaris, 30, Moema, 5533-0020. 19h30/3h (sáb., 20h30/5h; dom., 19h30/0h30; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Picco

Do forno a lenha saem pizzas como a ‘Rústica’ (R$ 38,90), com molho de tomate, muçarela de búfala, parmesão e manjericão. Levando o nome da casa, a ‘Picco’ (R$ 39,90) tem calabresa apimentada, queijo tipo caccio cavalo e manjericão. O ‘Paper Plane’ (R$ 28), feito com bourbon, amaro, limão-siciliano e Aperol, é um dos drinques. R. Lisboa, 294, Pinheiros, 3081-0066. 18h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

VINHOS

Prosa e Vinho

No último andar da Galeria Metrópole, o espaço tem cerca de 380 rótulos de pelo menos 15 países – quase cem deles nacionais. Das marcas servidas em taça, uma das sugestões é o Cómplice (R$ 15), um Malbec chileno. Para petiscar, a casa serve empanadas argentinas (R$ 9,50, cada) e mix de castanhas (R$ 15, 150 g). Pça. Dom José Gaspar, 106, República, 3151-3692. 12h/22h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

