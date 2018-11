Stepan Nercessian interpreta o apresentador Chacrinha em novo filme biográfico

Ao relembrar a história da televisão brasileira, impossível não citar Chacrinha. Dono de ideias ousadas e temperamento explosivo, o apresentador ficou conhecido pelos bordões bem-humorados e pela originalidade capaz de conquistar audiências históricas.

No novo Chacrinha: O Velho Guerreiro, o apresentador também pode ser visto como José Abelardo Barbosa. Ao dispensar um roteiro cronológico – como costumam ser muitas biografias cinematográficas –, o diretor Andrucha Waddington explora a vida do personagem em duas fases, que se alternam durante todo o filme.

Na juventude, Chacrinha é interpretado por Eduardo Sterblitch, um jovem impetuoso que conquista espaço ao trabalhar em uma pequena rádio. Já o homem vigoroso e irreverente, na fase mais madura, é encarnado por Stepan Nercessian. As semelhanças físicas devem surpreender quem teve a chance de assistir a um de seus programas de auditório exibidos entre os anos 1950 e 80. E a reprodução de frases icônicas, como “Eu vim para confundir, não para explicar!”, certamente ajudam a refrescar a memória.

Nos bastidores, surge um outro homem, com vícios e pouco tempo para a família. Mas continua intacta a petulância usada para lidar com problemas e planejar as atrações de seus programas. Completam a viagem no tempo figuras como Boni (Thelmo Fernandes) e Elke Maravilha (Gianne Albertoni) e artistas que começaram a carreira nos palcos do apresentador, como Sidney Magal (Juan Rangel) e Clara Nunes (Laila Garin). Humberto Abdo

