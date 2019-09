Sozinhos em cena: Denise Fraga, Gregório Duvivier e outros artistas que apresentam monólogos em SP

Não curte muito monólogos? Peças em cartaz com atores consagrados são um convite a perder o preconceito com o gênero. Entre os atualmente sozinhos em cena, estão Gregório Duvivier, Denise Fraga, Irene Ravache e Pedro Cardoso

Sísifo

No solo dirigido por Vinícius Calderoni, Gregório Duvivier (foto acima) apresenta 60 cenas curtas que ligam o mito grego com temas atuais do País – de questões políticas ao uso de ‘memes’. 60 min. 16 anos. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 20/10.

Alma Despejada

Irene Ravache comemora 75 anos de idade estrelando o solo escrito por Andréa Bassitt e dirigido por Elias Andreato. A atriz vive Teresa, senhora que, depois de morta, faz sua última visita à casa da família. 80 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60/R$ 70. Até 28/11.

Os Ignorantes

No monólogo, o ator Pedro Cardoso dá vida a sete personagens que narram, em forma de cordel, diferentes versões para a história de José de Oliveira, sobrevivente de uma bala perdida na infância. 90 min. 14 anos. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80/R$ 100. Até dom. (6).

Arap

O ator Elias Andreato apresenta solo no qual homenageia o ator, diretor e dramaturgo Fauzi Arap. 55 min. 12 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Sáb., 17h. R$ 40. Até 7/12.

Van Gogh – A Sombra do Invisível

Sob direção de Helena Fraga, o ator João Paulo Lorenzon interpreta solo criado a partir das cartas que Van Gogh escreveu ao seu irmão Théo, com temas como vulnerabilidade e força criativa. 50 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (35 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 24/11.

Eu de Você

Denise Fraga (foto acima) estrela monólogo dirigido por Luiz Villaça e composto por diversas histórias cotidianas enviadas pelo público. O texto final é assinado pelos dois, em parceria com Rafael Gomes. 80 min. 12 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 15/12.

A Peste

Vera Holtz e Guilherme Leme Garcia dirigem Pedro Osório em montagem do romance de Albert Camus. A dramaturgia centra-se no personagem-narrador, o médico Bernard Rieux. 60 min. 16 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Sáb., 21h; dom., 19h (12/10 e 2/11, 19h). R$ 60. Até 8/12.

Quarto 19

Baseado em conto homônimo da escritora britânica Doris Lessing, o monólogo tem direção de Leonardo Moreira e atuação de Amanda Lyra. Em cena, a atriz dá vida a Susan, uma mulher de classe média, casada e mãe de três filhos, que decide escapar das irritações domésticas em um quarto de hotel. 75 min. 16 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 6ª, 21h. R$ 50. Até 18/10.

57 Minutos – O Tempo que Dura Esta Peça

Anderson Moreira Sales apresenta solo livremente inspirado em ‘Ulisses’, de James Joyce. A peça aborda a realidade contemporânea brasileira a partir do retrato de um dia da rotina de um morador do subúrbio de uma cidade grande. 70 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 5ª e 6ª, 21h. R$ 30. Até 4/10.

Dama da Noite

No monólogo, Luiz Fernando Almeida interpreta um homem angustiado, que se sente deslocado no mundo. A peça, que tem direção de André Leahun, parte de um conto do escritor Caio Fernando Abreu. 50 min. 16 anos. Teatro West Plaza (140 lug.). Av. Antártica, 408, Água Branca, 4858-1421. 5ª, 20h30. R$ 50. Até 31/10.