Sorvetes de queijo com mel e de arroz-doce estão entre as novidades nas cubas de duas casas da cidade

+ As cubas da Davvero Gelato já exibem os novos sorvetes da Linha de Origem, feitos com ingredientes pinçados de pequenos produtores. O sabor de queijo com mel, por exemplo, leva queijo da Fazenda Atalaia e mel da Mbee. Já o sorbet 70% cacau é produzido com chocolate ‘bean to bar’ da Casa Lasevicius (foto). Combinação refrescante, o sorbet de limão-siciliano ganha um toque de azeite Borriello (R$ 13/R$ 19). R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552. 11h30/22h (6ª e sáb., 11h30/23h).

+ Ingredientes e quitutes típicos de festas juninas inspiraram os novos sorvetes recém-chegados à vitrine da Le Botteghe di Leonardo. São eles: quentão (foto), bolo de fubá, maçã do amor, arroz-doce e batata-doce (R$ 8/R$ 26). As receitas, que ficam em cartaz até o fim de julho, foram elaboradas pelo chef Thiago de Andrade, do Instituto Brasil a Gosto, sob a orientação do mestre sorveteiro Marcelo Lima. R. Armando Penteado, 56, Higienópolis, 2532-0376. 11h/23h (6ª e sáb., 11h/0h).

Confira outras dicas de Quitutes em São Paulo:

Cafés

Santo Grão

Apresenta uma carta de cafés em que a bebida ganha tratamento nobre. A degustação de quatro cafés nacionais, incluindo um do sul de Minas e o blend da casa, custa R$ 21. Já o cappuccino duplo sai por R$ 17. Se quiser um drinque, prove o ‘Irish Coffee’, que leva uísque, creme de leite, xarope de baunilha e expresso (R$ 26). R. Oscar Freire, 413, Cerqueira César, 3062-9294. 7h30/1h (sáb., 8h/1h; dom., 8h/ 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Suave Sabor

Desde 1989, prepara bolos e tortas tradicionais, sem economizar no recheio. As receitas continuam as mesmas: o bolo ‘Mania de Morango’ leva creme de chocolate e pedaços da fruta (R$ 72, o quilo). Outro sucesso é o ‘Suave Sabor’: massa branca e de chocolate, baba de moça e doce de leite (R$ 62, o quilo). As vitrines também acomodam doces e salgados para saborear no salão. R. Antônio Camardo, 700, Tatuapé, 2227-8700. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tammy Montagna Delicious Patisserie

O ateliê da norte-americana Tammy Montagna também acolhe um charmoso café e doceria, com bolos coloridos, pirulitos de caramelo e suspiros. Um dos hits da casa, o bolo de chocolate vem recheado com camadas de brigadeiro (R$ 15, a fatia). Na vitrine, há ainda cupcakes – como o de red velvet (R$ 12) –, bolo de cenoura com cobertura e recheio à base de cream cheese (R$ 15), cheesecake (R$ 15) e macarons (R$ 5, cada). Para acompanhar, serve de expresso (R$ 4,45) a cappuccino com Nutella (R$ 10). Tammy também prepara salgados e pratos rápidos. R. Lisboa, 284, Pinheiros, 2936-2895. 8h/20h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Basilicata

Tradicionalíssima, foi inaugurada em 1914 por imigrantes e recentemente ampliada – ganhando um café e um restaurante. Até hoje produz pães italianos a partir da receita original à base de fermentação natural, como o filão (R$ 8,80), o redondo (R$ 14) e as roscas recheadas com calabresa e provolone (R$ 31). Entre os doces, prove o cannolo com creme de ricota ou de limão e o sfogliatelli (R$ 10, cada). R. 13 de Maio, 596, Bela Vista, 3289-3111. 7h30/22h (dom., 7h30/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Julice Boulangère

Em uma casa simpática, Julice Vaz faz ótimos pães artesanais, como baguetes, ciabattas e croissants. Prove o pão de azeite (R$ 15,80), o de gorgonzola (R$ 20,30) e o de chocolate meio amargo de casca crocante (R$ 20,80). Também serve café da manhã, como o ‘Tradition’ (R$ 36,10), com minibaguete, croissant, manteiga, fatia de bolo e bebida quente. R. Deputado Lacerda Franco, 536, V. Madalena, 3097-9162. 8h30/19h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Empanadas Caminito

O casal de uruguaios Alejandro Benavides e Adriana Benavente viveu em Buenos Aires por 20 anos antes de aportar em terras brasileiras e montar a casa. Prove a empanada clássica de carne com uva passa (R$ 7,80) ou boas criações como a de abóbora com carne-seca na massa integral (R$ 9,60). Ainda há os típicos sanduíches no pão de miga, como o misto quente (R$ 12). Para adoçar, há boas pedidas como o alfajor (R$ 7) e a empanada com doce de leite (R$ 11,50). Al. Indígenas, 83, Planalto Paulista, 5051-0591. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 17h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Borger Burger

A casa engrossa a leva de hamburguerias com autoatendimento, material descartável e as típicas bandejas. Porém, com um preparo artesanal da carne e dos complementos. A escolha fica entre o cheese burguer (R$ 20) e o double cheese burguer (R$ 25), com direito a acrescentar alface, tomate, cebola, picles, maionese e pimenta jalapeño. Há ainda uma opção vegetariana, com hambúrguer de feijão-preto e beterraba (R$ 18), e o ‘Chicken Fried Sandwich’ (R$ 22), montado com peito de frango empanado, alface, picles e maionese de ervas. Fecham a série três versões de cachorro-quente com salsicha bovina (R$ 11/R$ 16). Para acompanhar, a porção de batata frita frisada também pode ganhar coberturas como queijo e bacon (R$ 9/R$ 13). R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 211, Pinheiros, 2768-3200. 12h/0h (2ª a 4ª, 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Marco Polo Gelateria & Caffè

Em frente a uma praça com brinquedos, fica a simpática gelateria. As receitas são todas feitas na casa, inclusive o saboroso sorbet de morango, o cremoso de pistache e o ‘Marco Polo’, que mistura café, amêndoas crocantes e baunilha. Os copinhos pequeno e médio (R$ 11/R$ 13) podem ser montados com até três sabores. Já o grande (R$ 19) vem com até quatro opções de de gelato. Lgo. Nossa Senhora do Bom Parto, 57, Tatuapé, 3805-4005. 11h/22h (6ª e sáb., 11h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Empório Frutaria

Uma seleção de sucos à base de frutas e vegetais frescos (R$ 9/R$ 25), tigelas de açaí e cremes de frutas (R$ 25/R$ 46) abrem o cardápio, que segue o conceito de cozinha saudável das outras casas do grupo. O salão amplo é dividido pelo sushi bar. Na ala do empório, forram as prateleiras frutas secas, molhos, iogurtes e granolas. Para comer, há boa variedade de saladas, tapiocas, pratos e sanduíches (a partir de R$ 38). Av. Hélio Pellegrino, 198, V. N. Conceição, 3853-7146. 10h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.