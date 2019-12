Sorveterias lançam sabores natalinos com nozes, especiarias e até panetone

+ Na rede Bacio di Latte, os sorvetes do mês têm ‘sabor’ de Natal: doce de leite com especiarias e nozes caramelizadas (foto), baunilha com calda de amarena; e leite com especiarias e biscoitos (R$ 12,50/ R$ 17,50). R. Manuel Guedes, 77, Itaim Bibi, 3168-7187. 9h/0h (dom., 9h/23h).

+ Neste ano, as cubas da Le Botteghe di Leonardo apresentam o gelato de panetone com recheio de doce de leite (foto) e também na versão com recheio de chocolate e brigadeiro (R$ 8/R$ 18). R. Armando Penteado, 56, Higienópolis, 2532-0376. 11h/23h (6ª e sáb., 11h/0h).

+ Os sorvetes de macadâmia e de chocotone com gianduia (foto) voltam à seleção de fim de ano da Davvero Gelato. Na casquinha ou copinho, custam de R$ 13 a R$ 17. A casa aceita encomendas com antecedência. R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552. 11h30/22h (6ª e sáb., 11h30/23h).

Confira outras dicas de Quitutes para aproveitar na cidade:

Cafés

Coffee Sweet Coffee

A ideia de remeter ao aconchego da casa de avós fica evidente logo quando se entra na cafeteria, instalada numa residência de mais de 80 anos. Em seu agradável quintal, por exemplo, vale provar um dos cafés servidos ali – muitos deles vindos de pequenos produtores. Para acompanhar o expresso (R$ 6/R$ 12) ou o coado na prensa francesa (R$ 15), há cesta de pães de fermentação natural, com geleia, requeijão e manteiga (R$ 29), ovos mexidos com pão tostado (R$ 20) e ótimos doces, como o bolo gelado na xícara, feito com pão de ló de laranja, brigadeiro de cappuccino e chantilly (R$ 10). R. Barão de Tefé, 168, Barra Funda, 3596-2630. 8h/17h30 (sáb., 12h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Kfé Ráscal

É a primeira cafeteria do grupo. Instalado no 2º piso do Shopping Villa-Lobos, o lugar desenvolveu receitas especiais para acompanhar os cafés (R$ 9,90, coado; R$ 5,90, expresso): pão de queijo de tapioca (R$ 5); tostex de focaccia (R$ 12/R$ 19); iogurte caseiro com calda de frutas vermelhas e granola artesanal (R$ 14); e torta toscana de uva (R$ 14). Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. 10h/22h (dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Brownie do Luiz

Antes à venda apenas em empórios, a marca carioca ganhou uma lojinha com todos os brownies e sorvetes. Nas prateleiras, estão acomodados desde latas até o brownie individual – de chocolate (R$ 5) e os recheados (R$ 7, cada). Para o Natal, criou os ‘Browniettones’, com creme de avelã ou doce de leite e cobertura de chocolate (R$ 25, 160 g). R. Miguel Rodrigues, 35, V. Madalena, 2495-6074. 12h/18h (dom., 10h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mr. Cheesecake

As tortas são preparadas numa cozinha central e vendidas na loja em duas versões: a clássica ‘New York’, com base delicada de pão de ló e recheio alto à base de cream cheese (R$ 16,50, a fatia, sem cobertura); e a ‘Oreo’, com pedaços de biscoito na massa e no recheio (R$ 21,50, a fatia, sem calda). As coberturas são escolhidas na hora e há opções como goiabada, frutas vermelhas, amora, framboesa, blueberry, chocolate amargo com café, laranja e cardamomo, creme de limão, caramelo com macadâmia e até brigadeiro (R$ 3,50/R$ 5, cada). O lugar também serve sanduíches, cafés e vinhos orgânicos. R. Girassol, 273, V. Madalena, 3819-4093. 10h/20h (dom., 12h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Confeitaria Paris

O espaço serve fartos bufês. O almoço (R$ 67,90, o quilo) traz massas e carnes, enquanto o jantar (R$ 45,90/R$ 48,90, à vontade) é reservado a sopas e pizzas. Ali, também há pães integrais, quiches, bolos e um delicioso brigadeiro de colher, para comer com frutas. No balcão, faz sucesso o pão semi-italiano (R$ 2,10). R. Vaz Muniz, 776, Jd. França, 2203-1755. 6h/23h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Spin Cake Coffee Bakery

Uma simpática lojinha encostada a um coworking vende o quitute típico do leste europeu: um pão em formato de cone nas versões doces e salgadas com diferentes recheios. O ‘Egg Bacon’ (R$ 19) vem montado com spin de parmesão e peperoni recheado com ovos cremosos, cream cheese, chips de bacon e ervas frescas. Assada na hora, a massa quentinha (e vegana) também abarca recheios com peito de frango marinado e grelhado, avocado ou muçarela de búfala. Já o sorvete tipo soft feito na casa entra na composição das sobremesas, caso do ‘Dulce de Leche’ (R$ 16), spin de açúcar e canela, doce de leite argentino e crumble de amêndoas. R. Francisco Leitão, 266, Pinheiros, 95879-2687. 12h/19h30 (sáb. e dom., 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Zoe Sandwich Shop

Os sanduíches da pequena lanchonete recebem do chef Rodrigo Aguiar o mesmo cuidado que ele dispensa aos pratos do Rios Restaurante. Os pães são feitos na casa e os ingredientes selecionados de pequenos produtores. Além de aperitivos e dois hambúrgueres, o cardápio traz sete lanches. O delicioso ‘Brisket de Cupim’ (R$ 26), por exemplo, é montado com pão de centeio e cacau e vem recheado com a carne defumada por 48 horas, requeijão baiano, cebola e agrião. Outra pedida, o ‘Hot Chicken’ (R$ 25) combina galinha caipira e maionese de togarashi, no pão de brioche. Para acompanhar, também serve drinques e cervejas. R. Antônio Camardo, 52, Tatuapé, 2091-8599. 17h/23h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Albero dei Gelati

Fundada em 1985 na região da Lombardia e com unidade também em Nova York, a gelateria italiana tem como premissa usar ingredientes locais e, em sua maioria, orgânicos e biodinâmicos de pequenos produtores, como chocolate orgânico e mel de abelha silvestre. Feitos lá mesmo, no charmoso sobradinho, os sorvetes surgem em 18 sabores – seis deles sazonais, como o vegano de morango. Outros que valem cada pazinha são os de pistache siciliano, noz pecã, caramelo com flor de sal, manga e limão. Também há sabores peculiares, como o salgado de queijo da Canastra com mel (R$ 12/R$ 24). Em tempo: o copinho, feito de mandioca, é comestível e biodegradável; e a pazinha, à base de milho, vai para a composteira da loja. R. Joaquim Antunes, 391, Pinheiros, 3063-1821. 10h/23h (6ª e sáb., 10h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.