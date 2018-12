Sorveterias criam sabores inspirados em frutas e doces típicos da época, como o panetone

+ Inspirada pelos sabores natalinos, a Davvero Gelato expõe na vitrine sorvetes especiais para a época, como nozes com fios de ovos; macadâmia (foto); chocotone com gianduia; manjar de coco com ameixa preta; e figo (R$ 12/R$ 16). R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552. 11h30/22h (6ª e sáb., 11h30/23h).

+ Na Bacio di Latte, as novidades da temporada são os sabores: ‘Pavê de Natal’, à base de sorvete de baunilha, com biscoito e chocolate crocante; canela com gotas de vinho do Porto; e ‘Gingerbread’ (R$ 12/R$ 17; foto). R. Oscar Freire, 136, Jd. Paulista, 3062-0819. 10h/0h (sáb., 10h/1h). Fecha 3ª (25).

+ Na linha da Gelato Boutique estão os sorvetes de noz pecã com figos secos e de passas ao rum (R$ 12/R$ 16; foto). Outra dica é o bolo de nozes recheado com sorvete de baba de moça (R$ 110), feito sob encomenda. R. Pamplona, 1.023, Jd. Paulista, 3541-1532. 10h/20h (6ª e sáb., 10h/21h).

+ Sorveteria do chef e apresentador Edu Guedes, a Stuppendo serve três gelatos especiais: panetone, chocotone (foto) e rabanada (R$ 14/R$ 25). Todos levam na massa o ingrediente que batiza a receita. R. Passo da Pátria, 790, V. Leopoldina, 3645-2672. 12h/22h (2ª, 13h/22h). Fecha 3ª (25).

+ Na Le Botteghe di Leonardo, o novo sorvete de tiramisú divide a atenção com o sorvete de panetone preparado em duas versões: com frutas cristalizadas e com chocolate (R$ 8/R$ 17; foto). R. Armando Penteado, 56, Higienópolis, 2532-0376. 8h/23h (6ª, 8h/0h; sáb., 11h/0h; dom., 10h/23h). Fecha 3ª (25).

+ Conhecida pelos sorvetes com algodão-doce, a Dona Nuvem entra no clima com os sabores de champanhe e panetone, que podem ganhar decoração temática de árvore de Natal (R$ 18; foto). R. Augusta, 1.524, Jd. Paulista, 3141-1856. 12h/20h (sáb., 13h/20h; dom., 14h/19h; fecha 2ª). Fecha 3ª (25).

+ Com cinco lojas na capital, a Da Pá Virada Gelateria Contemporânea sugere o sorvete de nata com pedacinhos de panetone (foto). A pedida pode vir no copo (R$ 10/R$ 16), na casquinha (R$ 14). R. Cardoso de Almeida, 1.021, Perdizes, 2157-1524. 11h30/21h. Fecha 3ª (25).