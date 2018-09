Solta a Voz reúne música e cursos livres; confira outros passeios gratuitos

+ A 1ª edição do Solta a Voz reúne cursos de moda e fotografia, shows e criação ao vivo de grafites no Parque da Juventude. A programação musical inclui apresentação de Rael (foto), às 15h. Para participar das aulas, basta fazer inscrição no site ou no local. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, metrô Carandiru. Dom. (16), 11h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/SolVoz

CONFIRA OUTROS PASSEIOS:

Evento do Milhão

A Japan House celebra a marca de um milhão de visitantes com demonstrações de artes marciais japonesas, realizadas em um tatame. Pça. Oswaldo Cruz, s/nº, Paraíso. Dom. (16), 11h30/16h. Grátis. Inf.: bit.ly/JP1Milh

Festival de Fotografia de Paranapiacaba

Em vários pontos da vila, a programação reúne exposições de fotografia, palestras, além de uma feira de publicações que recebe editoras e produções independentes de fotolivros e zines – instalada no Mercado Antigo (Av. Campos Salles, 462). Vila de Paranapiacaba, Santo André. Sáb. (15), 9h30/21h; dom. (16), 10h/17h. Grátis. Inf.: www.festivalfotoparanapiacaba.com.br

Festival Red Bull Basement

Com palestras, debates e oficinas, o evento aborda o uso da tecnologia para problemas sociais. Um dos destaques da programação é o workshop ‘Drones DIY’, das 11h às 14h, que ensina a criar seu próprio drone (as inscrições serão feitas na entrada). Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb (15), 11h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/FeRBB

Festival SP Mais Detox

O evento recebe shows da banda instrumental Kick Bucket (14h30) e do rapper Rael (16h), além da apresentação do projeto Ballet Paraisópolis (12h30). Um dos destaques é a inauguração da nova escadaria da Rua Alves Guimarães, feita em parceira com o muralista Eduardo Kobra. Escadaria das Bailarinas. R. Alves Guimarães, 753, Pinheiros. Sáb. (15), 11h/17h. Grátis. Inf.: bit.ly/FeSPMD

Mercado das Madalenas

A 20º edição da feira traz expositores de segmentos como moda e arte. A programação inclui atividades gratuitas, como aulas de meditação e oficinas – a de alimentação orgânica ocorre no sábado (15), às 12h (inscrições pelo email: mercadodasmadalenas@gmail.com). Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Hoje (14) e sáb. (15), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/20MMad

Papo de Pai

A 2ª edição do encontro, que destaca as experiências e vivências da paternidade, traz o ator Gregório Duvivier para conversar sobre sua relação com a filha Marieta, nascida no início do ano. Sesc Avenida Paulista. Espaço Crianças (60 lug.). Av. Paulista, 119, Bela Vista, 3170-0800. 4ª (19), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Inf.: bit.ly/SescPPGD

Quintal do Bem

No sábado (15), o projeto conta com aula de ioga conduzida por Rafa Verçosa, às 9h e às 10h. No domingo (10), tem ginástica funcional com o instrutor Fábio Jobim, às 9h e às 10h30. Para participar, basta chegar com 30 minutos de antecedência. Mirante 9 de Julho. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista. Sáb. (15), 9h/11h; dom. (16), 9h/12h. Grátis. Inf.: bit.ly/MirBem

Revelando São Paulo

A 21ª edição do evento reúne estandes de produtos artesanais, venda de pratos da culinária paulista e grupos de cultura local, que apresentam manifestações artísticas. Entre os grupos estão a Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão, além do Vocal e Instrumental de Lagoinha, que participam da abertura, na 4ª (19), a partir das 13h. Parque do Trote. Av. Nadir Dias de Figueiredo, s/nº, V. Guilherme. 4ª (19) a 23/9, 9h/21h. Grátis. Inf.: bit.ly/RevSP18

Shimano Fest

Palestras e área de exposição de bicicletas fazem parte da programação do festival da bicicleta, que também recebe apresentações musicais. No sábado (15), as bandas 53×11 e Remove Silence tocam vertentes do rock, a partir das 15h45. No domingo (16), tem apresentação de taiko, tradicional tambor japonês (12h30), e shows da banda Marla’s Mind (14h15), composta apenas por mulheres, e da banda Sinfonia Rock (15h45). Memorial da América Latina. R. Tagipuru, s/nº, portão 2, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (15), 10h/20h; dom. (16), 10h/17h. Grátis. Inf.: www.shimanofest.com.br