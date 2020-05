Solidariedade está na moda

Cris Berger

Uma cerveja, por favor! Se no rótulo da Lagunitas não tivesse a foto e nome de um cão que está para adoção, o ato seria apenas mais um no cotidiano cervejeiro pré-pandemia. Mas a cervejaria fundada na Califórnia, em 1993, resolveu fazer a sua parte nesse momento em que todos estão (ou deveriam estar) mais solidários, com a campanha Donate The Logo.

A marca não é a única. Outras iniciativas de solidariedade também contemplam animais. Selecionamos algumas, a seguir.

Cerveja e adoção

A cerveja Lagunitas colocou em seu logo fotos de animais para adoção das ONGs Amigos de São Francisco e Natureza em Forma na campanha Donate The Logo. Neste primeiro momento serão 300 rótulos produzidos. A cerveja pode ser encontrada no supermercado Pão de Açúcar. Não é a primeira vez que a marca colabora com a causa animal. Em abril, a cada cerveja vendida pelo delivery, 1 quilo de ração foi doado para as ONGs. Ao todo, foram arrecadadas 2 toneladas de alimento.

Para os que moram na rua

No histórico de boas ações está a Ajude Quem não Pode Ficar em Casa, criada pelo fotógrafo Edu Leporo. Ele é idealizador de um projeto lindo chamado Moradores de Rua e Seus Cães. A Zee-Dog comprou a causa do Leporo e a renda da coleção Skull (de coleiras e acessórios) foi revertida para comprar mantimentos e ração para o projeto. A Zee-Dog também orquestrou uma doação de peso: uniu os grande players do segmento de alimentos e arrecadou 40 toneladas de ração para cães e gatos (R$ 1,5 milhão). Ao todo, 200 mil refeições foram doadas pela Royal Canin, BRF, Purina e Hill’s Pet Nutrition para 14 ONGs no Brasil.

Quem também arrecadou alimentos foi a ONG Proteção Animal Mundial, que se uniu à Nestlé Purina para doar 13 toneladas de ração para a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), ligada à prefeitura de São Paulo. A entrega das 13 toneladas será destinada aos animais que vivem em aldeias indígenas monitoradas pela Cosap e animais de pessoas em situação de rua. Mais de 2.300 animais serão alimentados por, pelo menos, 30 dias.

Saúde garantida

A MSD Saúde Animal usou a fórmula influenciadores digitais mais ONGs na ação Bravecto do Bem, que vai até o fim do ano. Os donos de pets influenciadores – como Bono, Estopinha e Chico – escolheram diferentes ONGs para receberem o anticarrapatos e pulgas.

Renda revertida

O site kimilatinha.com.br, que tem como carro-chefe camisetas com dizeres relacionados aos pets, vai está doando R$ 10 de cada venda para a ONG ABPA Bahia.