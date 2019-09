 Slayer, Tatá Aeroplano e banda Cólera estão entre os shows que ocorrem de 2ª (30/9) a 5ª (3/10)

2ª (30/9)

Vânia Bastos

A cantora faz um passeio por músicas compostas por autores mineiros. Entre as escolhidas, ‘Cais’, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, ‘Nascente’, de Flávio Venturini e Murilo Antunes, e ‘Choveu’, de Beto Guedes. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (30), 19h30. R$ 6/ R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

4ª (2/10)



Lady Zu

Ícone da disco music brasileira, ela apresenta o show ‘Baile Disco 70’ no qual não deixa de fora dois de seus maiores sucessos: ‘A Noite Vai Chegar’ e ‘Hora de União’, além de apresentar um bloco dedicado à Rita Lee. A cantora Graziela Medori faz participação especial. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (2), 16h30. Grátis. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Slayer

Após quase 40 anos na estrada, a banda americana está em sua derradeira turnê mundial. Eles prometem fazer uma apresentação recheada de clássicos de discos como ‘Hell Awaits’ e ‘Reign in Blood’, além de trabalhos mais recentes, como ‘World Painted Blood’ e ‘Repentless’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (2), 21h45. R$ 320/ R$ 420. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tatá Aeroplano

Para comemorar o lançamento do clipe ‘Cores no Quarto’, o cantor e compositor sobe oa palco para interpretar apresenta músicas do seus cinco álbuns, entre elas, ‘Sartriana’, ‘Night Purpurina’ e ‘Entregue a Dionísio’. Heavy House. R. Benjamin Egas, 297, Pinheiros, 98155-9600. 4ª (2), 21h. Grátis.

5ª (3/10)



Cólera

Uma das principais expressões do punk rock nacional, a banda comemora 40 anos de carreira com um show que aborda seus principais sucessos e músicas do novo trabalho, ‘Acorde! Acorde! Acorde!’. A apresentação com as participações de Ariel, da banda Invasores de Cérebro, Mao, dos Garotos Podres, e de Edgard Scandurra. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (3), R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Kastrup

Produtor dos últimos trabalhos de Elza Soares, o percussionista lança o seu segundo trabalho, ‘Ponto de Mutação’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (3), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Lirinha

O artista faz apresentação do espetáculo ‘Poesia Eletrônica’ em que mescla música e poesia, com composições próprias e versos de autores como João Cabral de Melo Neto e Cora Coralina. [ROTTEXTOBOLD] Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (3) e 4/10, 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Maria Cecília e Rodolfo

A dupla faz show de lançamento do DVD ‘De Portas Abertas’. Nele, eles apresentam a nova ‘Quase Amor’’, além dos sucessos ‘Você De Volta’, ‘Os Dias Vão’ e ‘Tchau Tchau’. Villa Country (8.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca, 3868-5858. 5ª (3), 20h (show, 0h30). R$ 30/ R$ 50. Cc.: D, M e V.

Rádio Táxi e Placa Luminosa

Os dois grupos, que emplacaram sucessos nos anos 1980 e frequentaram as trilhas de novelas, fazem, juntos, a turnê ‘Quatro décadas’. Teatro Liberdade (900 lug.). R. São Joaquim, 129, Liberdade, 3277-6961. 5ª (3), 21h. R$ 100/ R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.